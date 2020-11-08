В Минске силовики массово задерживают протестующих

Власти Белоруссии в очередной раз попытались не дать пройти воскресному маршу оппозиции. В центре Минска традиционно не работал интернет и общественный транспорт, а большая часть улиц была перекрыта силовиками.

Колонны протестующих численностью в несколько тысяч человек милиция, как обычно, не пытается разгонять. Массово задерживаются небольшие группы протестующих и случайных прохожих, которые двигаются в центр города. Судя по фото и видео с места событий, распространенными изданием TUT.BY, в задержаниях и избиениях протестующих помимо сотрудников милиции в форме и военных без опознавательных знаков принимают участие неизвестные в касках и бронежилетах, одетых поверх спортивных костюмов.

Акции протеста оппозиции проходят с 9 августа этого года – после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.