В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 72 человека

За минувшие сутки в Москве умерло 72 пациента с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 7 361 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 74 пациента.

Сегодня, 8 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не произошло стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Но, по словам Собянина, система здравоохранения на данном этапе вполне справляется и власти не намерены вводить полный локдаун.