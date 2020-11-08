В Тбилиси силовики разогнали акцию протеста оппозиции

Грузинская полиция с помощью водометов и слезоточивого газа разогнала митинг оппозиции, который проходил под стенами парламента. Некоторые митингующие пытались оказывать сопротивление полиции, кидая в нее камни. Большинство протестующих покинуло место событий и организованной колонной отправилось к зданию Центризбиркома Грузии.

Сегодня, 8 ноября, в Тбилиси и Батуми проходили акции оппозиции, требующей отмены итогов прошедших парламентских выборов. В столице Грузии протестующие собрались около здания парламента, заняв площадь перед ним и прилегающие улицы. Оппозиция установила сцену с экраном и звуковую аппаратуру.

31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, которые выиграла правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» с 48,77% голосов. Партия, созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение – объединенная оппозиция «Сила в единстве»» получила 27,11% голосов избирателей. Эти данные примерно совпадают с результатами экзитполов, проведенных разными социологическими службами в день выборов.

Международные наблюдатели от ОБС, Совета Европы и НАТО заявили о соблюдении конкуренции и свободы голосования.

Саакашвили заявил о фальсификациях итогов голосования и призвал к «массовой мобилизации оппозиции».