WP: Байден отменит большинство решений Трампа

Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен отменить большинство международных решений президента США Дональда Трампа.

Байден планирует вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату и вернуться во Всемирную организацию здравоохранения. Кроме того, Байден намерен восстановить программу по предоставлению гражданства детям нелегальных мигрантов и отменить запрет на въезд в США из ряда мусульманских стран.

Вчера, 7 ноября, ряд американских СМИ, на основании якобы победы Байдена в штате Пенсильвания, сообщили о его победе на президентских выборах. На тот момент в Пенсильвании было посчитано 97% голосов, а преимущество Байдена над Трампом составляло 0,5%.

На основании этих сообщений Байден объявил себя победителем президентских выборов и получил поздравления с победой от руководителей Франции, Германии, Канады и ряда других стран.

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в Верховный суд США с требованием не принимать в расчет бюллетени, полученные по почте после закрытия избирательных участков в Пенсильвании. Кроме того, власти штата Джорджия, где с небольшим перевесом победил Байден, заявили, что намерены пересчитать голоса избирателей, чтобы исключить ошибку в подсчетах голосов.