Азербайджан признал, что сбил российский вертолет в Армении

Азербайджан завил, что случайно сбил российский вертолет Ми-24 над территорией Армении и выразил готовность компенсировать финансовые потери.

«Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее сообщалось, что российский военный вертолет был сбит над территорией Армении. Издание Sputnik Armenia со ссылкой на свои источники сообщил, что вертолет был сбит с территории Азербайджана. Двое членов экипажа погибли.