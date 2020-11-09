Доктор медицинских наук оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России

Глава Российского медицинского общества Евгений Ачкасов оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России. По словам специалиста, меры защиты сегодня каждый обязан принять как обязательно правило.

«Планомерный рост заболеваемости идёт в течение последнего месяца-полутора, – рассказал он в интервью Радио «Комсомольская правда». – Без тенденции к снижению и без тенденции к стабилизации».

Кроме того, врач отметил готовность российской системы здравоохранения оказать медицинскую помощь всем нуждающимся в госпитализации и всем нуждающимся в помощи на дому, а также важность профилактических мер.

Ачкасов также напомнил об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение мер по недопущению распространения инфекции.

«Необходимо строго соблюдать изоляцию больного и создавать все условия для такой изоляции», – резюмировал президент Российского медицинского общества.

Ранее сообщалось, что в Минпросвещения призвали с осторожностью отнестись к предложению Памфиловой ввести ещё одни каникулы для школьников. Там считают, что любые призывы к внесению изменений в части школьного календарного плана могут привести «к социальному напряжению».

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 21 798 случаев коронавируса. Это рекордный суточный прирост заболевших за всё время пандемии COVID-19 в России.

Всего к утру 9 ноября общее число заболевших коронавирусом в РФ достигло 1 796 132. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 335 141 (+10 722) россиян, активных случаев – 430 198 (+10 820). Жертвами коронавируса в стране стали 30 793 человек – 256 за последние сутки.

Наиболее высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 6 897, что тоже стало рекордом за всё время эпидемии коронавируса. Выписаны по выздоровлению в столице 3 313 человек, умерли 72 пациента.

Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1403), Подмосковье (+660), Нижегородская область (+411) и Архангельская область (+342).

Напомним, а 28 октября Роспотребнадзор обязал всех граждан носить маски в местах скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, в ведомстве рекомендовали приостановить развлекательные мероприятия и работу общепита в период с 23:00 до 06:00.

Заболеваемость коронавирусом в России стала вновь расти в начале сентября, когда число инфицированных превысило отметку в 5 тыс. случаев.

К середине сентября их стало уже более 6 тыс., 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев, 28 сентября - в 8 тыс., 2 октября – в 9 тыс., 4 октября – в 10 тыс., 6 октября – в 11 тыс., 9 октября – в 12 тыс. 11 октября - в 13 тыс., 14 октября – в 14 тыс., 16 октября – в 15 тыс., 20 октября – в 16 тыс., 23 октября – в 17 тыс., 30 октября – в 18 тыс., 4 ноября – в 19 тыс., 6 ноября – в 20 тыс., 9 ноября – в 21 тыс.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.