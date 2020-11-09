Инвестиции в индустриальную недвижимость

Что такое индустриальная недвижимость



Это распределительные центры интернет-магазинов, логистические центры, производства. Именно из таких огромных зданий площадью десятки, а то и сотни тысяч квадратных метров вам привозят домой, например, любимые продукты.



Склады, распределительные центры и производства работают даже тогда, когда закрыты офисы и магазины. Ведь людям нужны продукты и товары первой необходимости. Этот год четко показал, какая недвижимость остается востребованной и продолжает приносить инвесторам арендный доход несмотря на внешние факторы.



Кто такие PNK group



Российский девелопер промышленных объектов PNK group на рынке с 2004 года. Строит индустриальные здания для компаний из самых разных отраслей: от автопроизводителей до ритейлеров и интернет-магазинов. В портфеле девелопера 33 индустриальных парка в России, Европе и США. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства сотни объектов общей площадью более 5 млн кв. м.



На рынке индустриальной недвижимости здания под брендом PNK group хорошо известны. Девелопер применяет передовые немецкие технологии при строительстве объектов. На здания PNK с арендным потоком всегда претендуют несколько покупателей. Однако у PNK rental преимущественное право покупки лучших объектов PNK group на особых условиях.

предоставлено пресс-службой

Инвестиционный рынок России очень молодой и поэтому инвестиционные сделки длятся долгие месяцы. Развивая фонд для частных инвесторов, PNK group получает увеличение скорости инвестиционных сделок. В итоге это поможет увеличить рынок аренды промышленных зданий. А частным инвесторам даст возможность в них инвестировать и получать арендный доход.

Важно, что сам девелопер PNK group будет на постоянной основе оставаться крупнейшим инвестором фонда.

Стать инвестором фонда индустриальной недвижимости PNK rental можно на основании договора доверительного управления. Для этого на сайте

нужно пройти онлайн-регистрацию, авторизовавшись через портал госуслуг. Далее необходимо выбрать схему инвестирования (с ежеквартальными выплатами или с реинвестированием дохода). После чего можно перевести средства с банковской карты через форму на сайте или по реквизитам через ваш онлайн-банк или отделение банка.

Порог входа — 5 тысяч рублей. Весь процесс организован онлайн, чтобы каждый мог попробовать новый инструмент и решить для себя, стоит ли ему дальше увеличивать портфель. По сроку инвестирования ограничений нет, рекомендованный горизонт — пять лет.

Целевая доходность PNK rental - 11,5% годовых, и она была подтверждена по итогам III квартала 2020 года. Инвесторы вкладывают деньги одновременно во все здания фонда в равных пропорциях, такая диверсификация делает инвестиции в

более защищенными с точки зрения риска.