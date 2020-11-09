Искусственный интеллект на страже интересов города

Специалистами Госинспекции по недвижимости в сентябре 2020 года были разработаны и запущены в работу новые программные алгоритмы анализа информационных систем. Это позволило уже за первый месяц выявить более 9 тысяч объектов недвижимости и земельных участков с признаками нарушений имущественно-земельного законодательства.

«Новые алгоритмы обрабатывают и сравнивают данные информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы по определенным критериям – наличию на земельном участке объекта капитального строительства, а также права собственности или заключенного договора аренды. Новый инструмент анализирует данные в заданные периоды времени и выявляет несоответствия, которые в свою очередь указывают на признаки нарушений. За месяц благодаря новой разработке удалось автоматизированно выявить 9181 объект с признаками нарушений. Чаще всего это использование земли без оформленных договоров либо с признаками незавершенного оформления земельно-имущественных отношений», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что все выявленные объекты будут включены в план обследования Госинспекции по недвижимости на следующий год, когда их проверят инспекторы ведомства и подтвердят или не подтвердят наличие нарушений.

«Из выявленных признаков нарушений 5679 приходятся на парковочные места, складские объекты, автомастерские и автомойки, АЗС, объекты общественного питания, торговые комплексы и офисные здания, 88 связаны с объектами индивидуального жилищного строительства, 24 – со спортивными объектами, 19 – с гостиницами, 3371 – с другими объектами», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Руководитель ведомства добавил, что в дальнейшем Госинспекция по недвижимости планирует использовать в работе новую аналитическую технологию на постоянной основе.