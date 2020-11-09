Курс доллара: рубль отправят к справедливым значениям

Прошедшая неделя выдалась очень непростой для рубля. Начав её с обвала, в четверг он развернулся в обеих валютных парах. Однако в пятницу нацвалюту вновь заметно пошатнуло. Стартовав утром с отметок 77,18 за доллар и 91,16 за евро, рубль к 19:00 мск существенно ослаб. Так, к закрытию основной торговой сессии на Мосбиржи курс доллара составлял 77,40 руб., прибавив за сутки 40 коп. Подорожала к вечеру пятницы и единая валюта ЕС – евро торговалось по 91,90 руб. (+84 коп.).

Таким образом, в пятницу вечером рубль просел к доллару и евро в рамках коррекции после мощного укрепления по итогам четверга, а также в ожидании объявления итогов выборов президента США. Кроме того, важным фактором давления на рубль стал пятничный обвал рынка «чёрного золота» почти на 6%, до 35,76 долл. за бочку марки Brent, что стало минимумом с мая.

На недельном же отрезке рубль подорожал в обеих валютных парах. Однако безудержно радоваться этому рано, так как ситуация, сложившаяся в пятницу на мировых площадках стала ухудшается. Об этом, в частности, заявил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», отметивший, что изменение настроений на глобальных рынках вызвано рисками политического кризиса в США из-за неопределённости с итогами президентских выборов.

«Действующий глава белого дома Дональд Трамп отказывается признавать победу своего оппонента демократа Джо Байдена, подвергая сомнению честность и законность процедуры голосования и определения результатов», – подчеркнул он.

В свою очередь Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что такая ситуация самым негативным образом скажется на стабильности курса рубля.

«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 76,50-77,80 в паре с долларом и на уровне 90,00-91,00 в паре с евро», – предположил он.

Елизавета Наумова из Альфа-банка напомнила, что значительную часть пятницы торговые площадки находились в подвешенном состоянии из-за неясности с итогами выборов в США и продолжающимся ростом количества новых заболевших коронавирусом в мире, что вынуждает власти стран Старого Света вводить жёсткие ограничения.

«При этом глобальные игроки проигнорировали позитивный отчёт с рынка труда США, показавший снижение уровня безработицы в стране. Дело в том, что коронавирусная тема и затянувшийся подсчёт голосов в США «убивает» надежды рынка на финансовую помощь, что в итоге вновь вынуждает инвесторов бежать от риска в защитные активы», – сказала она.

В свою очередь Валерий Емельянов из ИК «Фридом Финанс» считает, что следующая неделя обещает быть позитивной для рубля. Несмотря на то, что основные резервные валюты в конце рабочей недели выросли против рубля, в дальнейшем всё для него будет складываться хорошо.

«Оглашение итогов выборов в США, если оно не преподнесёт никаких сюрпризов, а их судя по всему всё-таки не будет, усилит позитивный настрой глобальных инвесторов, что позволит нацвалюте отправиться к более справедливым значениям на отметках в 76,00 в паре с долларом в 90,50 – в паре с евро», – прогнозирует он.

Между тем экономист Bloomberg выяснил, что стоит за падением рубля в 2020 году. Как написал британский эксперт агентства Скотт Джонсон, рубль в этом году уже потерял в паре с долларом 20%. Эксперт пояснил, что большинство факторов, обусловивших слабость нашей валюты, носят специфический для России и её валюты характер.

«Для экономики РФ обесценивание служит неким амортизатором, благодаря которому смягчаются различные шоки, – отметил он. – Но есть и негативные аспекты. Имеется в виду пресловутая импортируемая инфляция».

Кроме того, эксперт Bloomberg отметил, что падение рубля делает более дорогим импорт для россиян, вызывая импортируемую инфляцию.

«Именно она приводит росту цен не только на импортные товары, но и на товары российского производства. Как следствие - растёт общая инфляция, что негативно может повлиять на совокупный спрос и станет причиной повышения ставки рефинансирования ЦБ. Ещё одной негативной стороной является то, что падение рубля усиливает нестабильность всего рынка, заставляя Банк России отложить введение экономических стимулов», – резюмировал Скотт Джонсон.