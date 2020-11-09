Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль отправят к справедливым значениям

Москва, 09.11.2020
  • Курс доллара: рубль отправят к справедливым значениям

Лиходеев Семен/ТАСС

Прошедшая неделя выдалась очень непростой для рубля. Начав её с обвала, в четверг он развернулся в обеих валютных парах. Однако в пятницу нацвалюту вновь заметно пошатнуло. Стартовав утром с отметок 77,18 за доллар и 91,16 за евро, рубль к 19:00 мск существенно ослаб. Так, к закрытию основной торговой сессии на Мосбиржи курс доллара составлял 77,40 руб., прибавив за сутки 40 коп. Подорожала к вечеру пятницы и единая валюта ЕС – евро торговалось по 91,90 руб. (+84 коп.).

Таким образом, в пятницу вечером рубль просел к доллару и евро в рамках коррекции после мощного укрепления по итогам четверга, а также в ожидании объявления итогов выборов президента США. Кроме того, важным фактором давления на рубль стал пятничный обвал рынка «чёрного золота» почти на 6%, до 35,76 долл. за бочку марки Brent, что стало минимумом с мая.

На недельном же отрезке рубль подорожал в обеих валютных парах. Однако безудержно радоваться этому рано, так как ситуация, сложившаяся в пятницу на мировых площадках стала ухудшается. Об этом, в частности, заявил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций», отметивший, что изменение настроений на глобальных рынках вызвано рисками политического кризиса в США из-за неопределённости с итогами президентских выборов.

«Действующий глава белого дома Дональд Трамп отказывается признавать победу своего оппонента демократа Джо Байдена, подвергая сомнению честность и законность процедуры голосования и определения результатов», – подчеркнул он.

В свою очередь Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что такая ситуация самым негативным образом скажется на стабильности курса рубля.

«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 76,50-77,80 в паре с долларом и на уровне 90,00-91,00 в паре с евро», – предположил он.

Елизавета Наумова из Альфа-банка напомнила, что значительную часть пятницы торговые площадки находились в подвешенном состоянии из-за неясности с итогами выборов в США и продолжающимся ростом количества новых заболевших коронавирусом в мире, что вынуждает власти стран Старого Света вводить жёсткие ограничения.

«При этом глобальные игроки проигнорировали позитивный отчёт с рынка труда США, показавший снижение уровня безработицы в стране. Дело в том, что коронавирусная тема и затянувшийся подсчёт голосов в США «убивает» надежды рынка на финансовую помощь, что в итоге вновь вынуждает инвесторов бежать от риска в защитные активы», – сказала она.

В свою очередь Валерий Емельянов из ИК «Фридом Финанс» считает, что следующая неделя обещает быть позитивной для рубля. Несмотря на то, что основные резервные валюты в конце рабочей недели выросли против рубля, в дальнейшем всё для него будет складываться хорошо.

«Оглашение итогов выборов в США, если оно не преподнесёт никаких сюрпризов, а их судя по всему всё-таки не будет, усилит позитивный настрой глобальных инвесторов, что позволит нацвалюте отправиться к более справедливым значениям на отметках в 76,00 в паре с долларом в 90,50 – в паре с евро», – прогнозирует он.

Между тем экономист Bloomberg выяснил, что стоит за падением рубля в 2020 году. Как написал британский эксперт агентства Скотт Джонсон, рубль в этом году уже потерял в паре с долларом 20%. Эксперт пояснил, что большинство факторов, обусловивших слабость нашей валюты, носят специфический для России и её валюты характер.

«Для экономики РФ обесценивание служит неким амортизатором, благодаря которому смягчаются различные шоки, – отметил он. – Но есть и негативные аспекты. Имеется в виду пресловутая импортируемая инфляция».

Кроме того, эксперт Bloomberg отметил, что падение рубля делает более дорогим импорт для россиян, вызывая импортируемую инфляцию.

«Именно она приводит росту цен не только на импортные товары, но и на товары российского производства. Как следствие - растёт общая инфляция, что негативно может повлиять на совокупный спрос и станет причиной повышения ставки рефинансирования ЦБ. Ещё одной негативной стороной является то, что падение рубля усиливает нестабильность всего рынка, заставляя Банк России отложить введение экономических стимулов», – резюмировал Скотт Джонсон.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Верховный суд подыграл Трампу
    Оправдались надежды и опасения американских избирателей, связанные с Верховным судом США. Он принял решение, которое, объективно, повышает шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом. Но оно так же увеличивает вероятность реформы Верховного суда, которую анонсировали демократы.
  2. От чего убегают женщины
    Мировая премьера картины «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су состоялась на Берлинале-2020, где фильм удостоился «Серебряного медведя». Классик корейского кинематографа традиционно для себя снял приглушенное медитативное киновысказывание о нынешнем мире сломанных коммуникаций
  3. «Газпром» начал строить «Силу Сибири» на запад
    Объявлено об укладке на маршруте в 803 км первых 10 км труб второго этапа магистрального газопровода «Сила Сибири»
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама