Названо российское оружие, которое способно уничтожить США

Доктор военных наук Константин Сивков – заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике – назвал оружие, способное, по его мнению, уничтожить США.

Как подчеркнул он, если Вашингтон навяжет Москве ядерную гонку, то Россия может продемонстрировать испытания такое оружия, пишет «Военно-промышленный курьер».

Рассуждая о вероятности ядерной гонки после выхода США из договора СНВ-3, эксперт заявил, что «Ликвидация СНВ-3 фактически разрушает международную систему ограничения стратегических ядерных сил, – пояснил он. – Страны, у которых есть ядерное оружие, неизбежно начнут наращивать свои арсеналы, поэтому и России придется вступить в эту гонку».

При этом, по мнению доктора военных наук, чтобы не допустить преимущества США, необязательно давать симметричный ответ – можно сыграть на качестве, а не количестве.

При этом Сивков назвал способы выполнения данной задачи: «Это может быть создание группировки сил, способной уничтожить США путём инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента».

Кроме того, Сивков добавил, что носителями таких боеприпасов могут стать торпеда с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

«Столь мощных боеприпасов много не потребуется. Достаточно всего около нескольких десятков. Уверен, что испытанием этих ракет легко получится усадить представителей США за стол переговоров по новому договору об СНВ», – резюмировал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике.