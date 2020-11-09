Цены на нефть растут на оптимизме после победы Байдена

Цены на нефть уверенно растут 9 ноября на новостях из США, указывающих на победу демократа Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».

При этом сообщается, что официально итоги выборов еще не объявлены, но некоторые СМИ заявили, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. При этом действующий президент страны Дональд Трамп не признает поражение, а его юристы подали иски в суды на действия в ряде штатов, где, по его утверждению, были допущены нарушения.

По мнению аналитика по сырьевому сектору VI Investment Corp. Вила Сунгчил Юня, цены на нефть идут вверх на ожиданиях, что «администрация нового президента США Джо Байдена будет более предсказуемой и стабильной», а также примет новый пакет мер поддержки экономики.

Аналитики не исключают, что, по всей вероятности, нефтяной рынок сохранит волатильность из-за задержки объявления результатов, вызванных судебными исками Трампа.

На 8:10 по московскому времени цена фьючерсов с поставкой в январе на нефть Brent на лондонской бирже ICE Future достигла $40,36 за баррель, превысив показатель закрытия недели на $0,91 (2,31%). По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $1,48 (3,6%).

Тем временем, сорт декабрьские фьючерсы сорта WTI достигли отметки $38,07 за баррель, что на $0,93 (2,5%) выше уровня предыдущей сессии.