Пандемия оставила Баффету одно направление для инвестиций

Пандемия коронавируса нанесла финансовым рынкам сильнейший удар. Акции многих компаний до сих пор торгуются намного ниже своих докризисных уровней. На этом фоне очень сильно пострадала инвестиционная отрасль - вкладывать деньги в условиях экономического спада и высокой неопределенности — самое сложное занятие для инвестора.

Нет ничего удивительного, что в этом непростом году пострадали даже признанные гуру инвестиционного дела, и в первую очередь Уоррен Баффет. В мае его компания Berkshire Hathaway отчиталась о рекордных убытках в 50 миллиардов долларов за первый квартал.

Это был сильный удар для легендарного инвестора, о чем он публично заявил в письме акционерам. Но главная проблема заключается в том, что Баффет и его команда не знают, что делать с деньгами и во что вкладывать.

На протяжении долгих лет его философия заключалась в том, чтобы покупать хорошие компании по низкой цене. Однако еще до 2020 года Berkshire Hathaway начала открыто заявлять об отсутствии интересных идей. Акции стали стоить слишком дорого, и вкладывать в них, по мнению Баффета, не имеет смысла. Как итог, был накоплен очень большой запас денежных средств, которые лежали фактически без дела. Решение назрело, деньги будут вкладываться в самих себя — то есть Berkshire начнет обратный выкуп акций.

В 2020 году многие акции подешевели, однако перспективы стали еще более туманны, а финансовое положение многих компаний оставляет желать лучшего. Судя по всему, во многом именно поэтому, Berkshire Hathaway еще более активно начала выкупать свои акции, и в третьем квартале объем этих операций достиг рекордных 9 миллиардов долларов, о чем компания сообщила в субботу 7 ноября.

Это значительно больше, чем 5,1 миллиарда долларов во втором квартале, хотя и тогда это стало головокружительной новостью. Суммарный же объем выкупа собственных акций в текущем году достиг у компании 15,7 миллиардов долларов.

В течение квартала Berkshire выкупила акций класса A на сумму более 2,5 миллиардов долларов и акций класса B на сумму около 6,7 миллиардов долларов. Это вдвое выше прогнозов. Так, например, аналитики UBS ожидали, что объем buyback составит 3,2 миллиарда долларов.

Стоит добавить, что к выкупу собственных акций Баффет относится осторожно и имеет свою четкую философию на этот счет. В своем ежегодном письме, опубликованном ранее в этом году, Баффет писал о том, когда именно он и вице-председатель Berkshire Чарли Мангер принимают решение о выкупе:

«Наше мышление сводится к следующему: Berkshire выкупит свои акции только в том случае, если: а) мы с Чарли считаем, что они продаются по цене меньше, чем наша оценка справедливой стоимости б) у компании после завершения buyback остается достаточно денег. Со временем мы хотим, чтобы количество акций Berkshire уменьшилось. Если дисконт между ценой и стоимостью (по нашим оценкам) увеличится, мы, вероятно, станем более агрессивными покупателями. Однако мы не будем поддерживать акции на каком-либо уровне», — писал он.

Очевидно, оба требования были выполнены. По итогам третьего квартала запас денежных средств Berkshire Hathaway по-прежнему остается на крайне высоком уровне — 145,7 миллиарда долларов.

Кроме того, выкупаемые бумаги показали неплохой рост. По итогам квартала они прибавили в цене примерно 20%. Правда, с начала года акции выглядят хуже рынка: они подешевели на 8%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 10%. Но, как ранее неоднократно писал «Эксперт online», фондовый индикатор сейчас не отражает общей картины. Своим ростом он обязан в основном акциям крупнейших технологичных компаний, которые уверенно растут, несмотря ни на что.