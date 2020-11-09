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Пандемия оставила Баффету одно направление для инвестиций

Москва, 09.11.2020
Столкнувшись с отсутствием инвестиционных идей, легендарный инвестор Уоррен Баффет оказался перед необходимостью найти нетривиальный выход
#Фондовый рынок
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#Экономика
  • Пандемия оставила Баффету одно направление для инвестиций

Одного из наиболее успешных в мире инвесторов Уоррена Баффета за его необыкновенное чутье нередко называют «провидцем» и «волшебником из Омахи»

Nati Harnik/AP/TASS

Пандемия коронавируса нанесла финансовым рынкам сильнейший удар. Акции многих компаний до сих пор торгуются намного ниже своих докризисных уровней. На этом фоне очень сильно пострадала инвестиционная отрасль - вкладывать деньги в условиях экономического спада и высокой неопределенности — самое сложное занятие для инвестора. 

Нет ничего удивительного, что в этом непростом году пострадали даже признанные гуру инвестиционного дела, и в первую очередь Уоррен Баффет. В мае его компания Berkshire Hathaway отчиталась о рекордных убытках в 50 миллиардов долларов за первый квартал.

Это был сильный удар для легендарного инвестора, о чем он публично заявил в письме акционерам. Но главная проблема заключается в том, что Баффет и его команда не знают, что делать с деньгами и во что вкладывать.

На протяжении долгих лет его философия заключалась в том, чтобы покупать хорошие компании по низкой цене. Однако еще до 2020 года Berkshire Hathaway начала открыто заявлять об отсутствии интересных идей. Акции стали стоить слишком дорого, и вкладывать в них, по мнению Баффета, не имеет смысла. Как итог, был накоплен очень большой запас денежных средств, которые лежали фактически без дела. Решение назрело, деньги будут вкладываться в самих себя — то есть Berkshire начнет обратный выкуп акций.

В 2020 году многие акции подешевели, однако перспективы стали еще более туманны, а финансовое положение многих компаний оставляет желать лучшего. Судя по всему, во многом именно поэтому, Berkshire Hathaway еще более активно начала выкупать свои акции, и в третьем квартале объем этих операций достиг рекордных 9 миллиардов долларов, о чем компания сообщила в субботу 7 ноября. 

Это значительно больше, чем 5,1 миллиарда долларов во втором квартале, хотя и тогда это стало головокружительной новостью. Суммарный же объем выкупа собственных акций в текущем году достиг у компании 15,7 миллиардов долларов. 

В течение квартала Berkshire выкупила акций класса A на сумму более 2,5 миллиардов долларов и акций класса B на сумму около 6,7 миллиардов долларов. Это вдвое выше прогнозов. Так, например, аналитики UBS ожидали, что объем buyback составит 3,2 миллиарда долларов.

Стоит добавить, что к выкупу собственных акций Баффет относится осторожно и имеет свою четкую философию на этот счет. В своем ежегодном письме, опубликованном ранее в этом году, Баффет писал о том, когда именно он и вице-председатель Berkshire Чарли Мангер принимают решение о выкупе: 

«Наше мышление сводится к следующему: Berkshire выкупит свои акции только в том случае, если: а) мы с Чарли считаем, что они продаются по цене меньше, чем наша оценка справедливой стоимости б) у компании после завершения buyback остается достаточно денег. Со временем мы хотим, чтобы количество акций Berkshire уменьшилось. Если дисконт между ценой и стоимостью (по нашим оценкам) увеличится, мы, вероятно, станем более агрессивными покупателями. Однако мы не будем поддерживать акции на каком-либо уровне», — писал он.

Очевидно, оба требования были выполнены. По итогам третьего квартала запас денежных средств Berkshire Hathaway по-прежнему остается на крайне высоком уровне — 145,7 миллиарда долларов.

Кроме того, выкупаемые бумаги показали неплохой рост. По итогам квартала они прибавили в цене примерно 20%. Правда, с начала года акции выглядят хуже рынка: они подешевели на 8%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 10%. Но, как ранее неоднократно писал «Эксперт online», фондовый индикатор сейчас не отражает общей картины. Своим ростом он обязан в основном акциям крупнейших технологичных компаний, которые уверенно растут, несмотря ни на что.

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