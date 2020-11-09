Памфилова раскритиковала опыт голосования по почте в США

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подвергала критике опыт голосования в США по почте, назвав его «анахронизм», открывающим «необъятные просторы» для фальсификаций. Чиновница в интервью ТАСС отметила, что по данной причине было принято решение отказаться от такого способа голосования в России. Панфилова подчеркнула, что в свое время она тщательно изучила этот опыт голосования США.

«Для меня вывод однозначный: этот анахронизм в американском варианте открывает необъятные просторы для возможных фальсификаций, среди которых многократное голосование, пропажа "неугодных" бюллетеней, засилье мертвых душ, отсутствие системного контроля за всем процессом голосования по почте», - поделилась чиновница своими выводами.

Именно поэтому, по ее словам, она настояла на отказе в России от подобного голосования, несмотря на то, что Россия его предусматривает. Памфилова также заявила, что происходящее сегодня в США является лучшей иллюстрацией ее правоты в данном вопросе.

Также глава ЦИК привела в пример выводы национального института США голосования на дому, согласно которым при голосовании меры, обеспечивающие безопасность процесса голосования по почте, отсутствуют в 32 штатах, а в 15 штатах нет «даже процедур по проверке адресов избирателей».