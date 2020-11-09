Pfizer и BioNTech назвали успешной третью фазу испытаний вакцины от COVID-19

Вакцина от COVID-19 BNT162b2 производства компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ) показала более чем 90% эффективность в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Об этом говорится в официальном сообщении компаний по итогам промежуточного анализа эффективности исследований.

«Первые результаты нашего исследования нашей вакцины являются доказательством её способности предотвращать COVID-19», – подчеркнул главный исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла.

При этом отмечается, что эффективность вакцины выше 90% достигается уже спустя 7 дней после введения второй дозы.

А полная защита от коронавируса происходит через 28 дней после начала двухэтапной вакцинации.

«По итогам промежуточного анализа не обнаружилось каких-либо серьёзных проблем с её безопасностью», – заявили в компаниях Pfizer и BioNTech, подчеркнув, что испытания будут продолжаться.

Согласно текущим прогнозам, предполагается производство по всему миру вплоть до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021-м.

В свою очередь кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что даже если часть американцев и удастся вакцинировать в этом году, до широкомасштабной вакцинации пройдёт ещё много месяцев. В целом он назвал сообщение о вакцине прекрасной новостью.

«Но это никак не отменяет необходимости следовать всем действующим предписаниям о средствах личной защиты», – резюмировал Байден.

На новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, мировые цены на «чёрное золото» ускорили рост уже до более чем 10%.

В 16:22 мск на торгах Лондонской биржи стоимость контрактов на нефть марки Brent повышалась до 43,44 долл. за бочку (+10,11%,). Фьючерсы на WTI на Нью-Йоркской бирже торговались в это же время по 41,28 долл. за баррель (+11,15%).

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 «Спутника V» начала поступать в медицинские учреждения. Об этом рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением заболевания глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что первая производственная площадка была внесена в регистрационное удостоверение производству вакцин против коронавирусной инфекции нового типа.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в нашей стране выявили 21 798 случаев коронавируса. Это рекордный суточный прирост заболевших за всё время пандемии COVID-19 в России.

Всего к утру 9 ноября общее число заболевших коронавирусом в РФ достигло 1 796 132. За время эпидемии от коронавируса излечилось 1 335 141 (+10 722) россиян, активных случаев – 430 198 (+10 820). Жертвами коронавируса в стране стали 30 793 человек – 256 за последние сутки.

Наиболее высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве – 6 897, что тоже стало рекордом за всё время эпидемии коронавируса. Выписаны по выздоровлению в столице 3 313 человек, умерли 72 пациента.

Далее по заболевшим за сутки следуют Санкт-Петербург (+1403), Подмосковье (+660), Нижегородская область (+411) и Архангельская область (+342).



