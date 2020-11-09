Virgin провела успешные испытания вакуумного поезда с пассажирами

Впервые люди совершили поездку в супербыстром вакуумном поезде. Сторонники нового вида передвижений надеются произвести революцию в транспорте при помощи поездок на большие расстояния в небольших капсулах по находящимся под низким давлением трубам со скоростью, достигающей 1070 км/час.

Испытания провела компания Virgin Hyperloop (VH), принадлежащая английскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. В ходе испытаний, прошедших в воскресенье в пустыне штата Невада, двое человек проехали на вакуумном поезде 500 метров на скорости около 160 км/час.

Работа над вакуумным поездом обошлась Virgin Hyperloop в 400 млн долларов. Деньги на работу выделили Virgin Group, холдинговая компания Ричарда Брэнсона; французский железнодорожный перевозчик SNCF и американский гигант General Electric.

Брэнсон уверен, что воскресные испытания превратили «революционную технологию в реальность».

«При помощи сегодняшних успешных испытаний,- сказал он,- мы показали, что этот дух инноваций изменит в будущем жизнь людей: то, как они живут, работают и путешествуют».

Автором идеи вакуумного поезда или гиперлупа является Илон Маск. Он рассказал о технологии в 2013 году. За шесть лет стартапы, работающие над новой технологией, сделали большой шаг вперед. Разработчики пытаются использовать уже имеющиеся технологии. Например, используют старые пневматические трубы, по которым уже не один год транспортируется почта и маленькие посылки на небольшие расстояния, в одном здании, например, или максимум в пределах одного квартала. Кроме этого; инженеры стараются использовать также сверхскоростные поезда на магнитной подушке. Такие поезда в Шанхае уже перевозят пассажиров на скорости ок. 500 км/час. В США считают, что вакуумные поезда могут стать альтернативой высокоскоростным поездам и связать Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Первые испытания – начало большого и долгого пути. Теперь Virgin Hyperloop предстоит доказать, что технология безопасна и привлекательна в финансовом отношении. Пока же перспективы у широкого применения новой технологии довольно туманные. В первую очередь, из-за очень высокой цены даже если будет получено разрешение регуляторов.

Крупнейшим акционером в Virgin Hyperloop является дубайская компания DP World, оператор мегапроекта Dubai Ports. Это говорит о том, что на первом этапе промышленного применения вакуумные поезда скорее всего будут использоваться для транспортировки грузов и лишь по прошествии определенного времени ее начнут применять для перевозки пассажиров из одного города в другой на сверхзвуковых скоростях.

Тем не менее, сооснователь VH и один из участников воскресных испытаний Джош Гигель уверен, что испытание в невадской пустыне станет «гигантским прыжком» в развитии технологии вакуумных поездов.

«Когда мы начали работу шесть лет назад в гараже,- рассказал он FT,- у нас была простая цель – изменить способ передвижения людей».

Гигель надеется, что за воскресным успехом последуют и другие прорывы и что технология вакуумных поездов со временем шагнет в реальную жизнь.