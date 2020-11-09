Свои посты в правительстве покинули министры Медведева

Главы четырех министерств — транспорта, энергетики, природных ресурсов, строительства — ушли со своих постов понедельник. Одновременно глава правительства Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры новых министров на эти посты.

К некоторым из выведенных из состава Кабмина министров могут быть претензии, достаточные для снятия с занимаемых постов. Другие же никаких претензий к своей работе не вызывали — во всяком случае, публично таковые не озвучивались.

Так, если Дмитрия Кобылкина критиковали за катастрофическую ситуацию с переработкой бытовых отходов, а Евгению Дитриху ставили в вину нерадостную ситуацию в авиационных перевозках (хотя эту ответственность министр справедливо должен поделить с коронавирусом), то к Владимиру Якушеву и Александру Новаку очевидных претензий не выдвигалось.

Эксперты поэтому сходятся во мнении, что отставка названных министров не обязательно является порицанием за какие-то огрехи в работе на их постах. Во всяком случае, не для всех.

Министров на переправе не меняют

Велика вероятность, что этих министров планировалось сменить еще вскоре после смены главы кабинета, но чрезвычайные обстоятельства, какими стала пандемия, отстрочили кадровые решения, полагает руководитель Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

«Для Михаила Мишустина может быть вполне логичным желание полностью обновить лица в составе правительства, а эти четверо министров остались в кабинете еще с премьерства Дмитрия Медведева. Так что нынешние перестановки не обязательно вызваны персональными промахами кого-то из них, это может быть просто завершением ротации внутри правительства, как сейчас модно говорить — оптимизацией», — сказал он «Эксперту Online».

Его точка зрения поддерживается и заявлением официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, назвавшего события понедельника обычной ротацией кадров.

То, что отставки кого-то из названных лиц не обязательно вызваны их плохой работой, говорит тот факт, что Александр Новак, например, предложен на пост нового, 10-го вице-премьера (до сего дня заместителей у главы правительства было девять) — а чиновников с «хвостами» на предыдущей должности на повышение обычно не направляют. А вот практики, когда того или иного руководителя из центральных органов передвигали на периферию в качестве почетной ссылки, имеется достаточно (начиная с маршала Георгия Жукова, которого из Москвы отослали сперва в Одессу, затем на Урал), напоминает Макаркин.

«За редкими исключениями, перемещение федерального министра на пост губернатора — или в принципе за пределы Москвы - означает понижение в должности, потому что главы регионов, как правило, наоборот мечтают перебраться на работу в Москву. Поэтому переезд главы Минтранса в Белгород, а главы Минстроя — в Екатеринбург действительно будет понижением в их карьере», — рассуждает эксперт.

В понедельник часть таких передвижений была официально подтверждена указами Президента РФ: Владимир Якушев назначен представителем президента в Уральском ФО вместо Николая Цуканова.

Хотя, продолжает Макаркин, были и прецеденты, когда «отчисление» из центральных органов власти было лишь маневром, и спустя какое-то время руководители возвращались в Москву на еще более высокие посты (тот же Георгий Жуков, а в более позднее время — Борис Ельцин).

Нынешние перестановки интересны не только персональным составом их фигурантов, но и тем, что они станут первым утверждением министров по схеме, утвержденной новым законом о порядке формирования правительства. Закон об этом вступил в силу как раз 9 ноября.

Однако, считает Макаркин, роль депутатов в этом процессе преувеличивать не стоит, хотя для самих думцев этот закон знаковый.

«Депутаты не обладали возможностью влиять на состав кабинета министров с 1990-х годов. Поэтому сегодня в самом деле большой день для них. Парламентарии сегодня смогут не просто обсуждать кандидатуры кандидатов в министры, но и голосовать за или против тех персоналий, которые предложит Мишустин», — говорит политолог.

Депутатам предстоит выразить свое отношение к Николаю Шульгинову (на освободившееся место в Минэнерго), Виталию Савельеву (в Минтранс), Александру Козлову (в Минприроды), Алексею Чекункову (в Министерство Дальнего Востока и Арктики) и Иреку Файзуллину (в Минстрой). Их кандидатуры обсуждаются в профильных комитетах в понедельник.

Впрочем, отрицательное голосование по внесенным кандидатурам в любом случае мало повлияет на конечные назначения. По новому закону, кандидатуры вице-премьеров и министров премьер-министр может предложить Госдуме трижды. Если даже депутаты трижды их отклонят, то президент все равно сможет назначить их — своим указом.

Кадровое эхо кризиса

Сегодняшние перестановки являются в большей степени оптимизацией на уровне исполнительной власти, чем предвестником каких-то стратегических перемен в работе государственных институтов, соглашается заместитель завкафедрой государственной политики МГУ Максим Вилисов.

«Мы видим по списку тех министров, которые в понедельник поменяли работу, что все они так или иначе руководили отраслями, имеющими первоочередное значение для устойчивости экономики и финансовой системы страны. В то же время социальный блок остался незатронутым — вероятно, по принципу «от добра добра не ищут», поскольку эти министерства работают более-менее стабильно», — сказал он «Эксперту Online».

В то же время повышенное внимание Кремля к отраслям, которые традиционно являются наиболее энергоемкими и ресурсоёмкими, может отражать приоритеты федерального центра накануне нового бюджетного цикла.

«Назвать того же Новака неэффективным министром я бы поостерегся. Он приложил все усилия для обеспечения энергобезопасности России. И сейчас, став вице-премьером, он далеко из этой сферы не уйдет — при необходимости, он сможет вести переговоры с той же ОПЕК», — говорит эксперт. (Дмитрий Песков в понедельник не смог ответить на вопрос журналистов, будет ли Новак в качестве вице-премьера курировать ТЭК и контакты с ОПЕК).

С этим, однако, спорит преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин. Он обосновывает свои сомнения тем, что формальное передвижение того или иного чиновника вверх не обязательно усиливает его фактические возможности влиять на принятие решений.

«Смена данных министров — это отсроченное эхо изменений в экономической ситуации, которые произошли из-за эпидемии коронавируса. Ее последствия — замедление экономического роста, отток капиталов, падение инвестиций — требовали кадровых решений в блоке, который Михаил Мишустин курирует напрямую. Просто, очевидно, решили не делать резких движений на пике кризиса и дождаться более-менее стабильной обстановки», — предположил он в интервью «Эксперту Online».

По его мнению, даже формальный карьерный рост Александра Новака на деле может означать для нового вице-премьера только «мягкую посадку» в течение 2021 года.

«Для Новака должность заместителя главы правительства, конечно, выглядит как переход на более высокую должность. Но при этом у него размываются полномочия, и в должности министра энергетики он был ближе к финансовым потокам и распределению ресурсов. В этом смысле пост вице-премьера таит в себе подводные камни: ответственность выше, но и цепочка принятия решений становится длиннее. Я не исключаю, что нынешняя ступень в карьере Новака — это, с точки зрения аппаратных перспектив, трамплин в никуда», — предполагает Тарусин.

Новые лица в Кабинете министров Госдума должна утвердить 10 ноября на своем пленарном заседании.