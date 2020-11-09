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Правительство увидело новые виды предпринимательской деятельности

Москва, 09.11.2020
Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» по трансформации делового климата для предпринимательства в сфере новых технологий.
#Экономическая политика
#Новые технологии
#Экономика
  • Правительство увидело новые виды предпринимательской деятельности

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» трансформации делового климата для новых видов предпринимательской деятельности, говорится в сообщении кабмина. Документ называется «Новые виды предпринимательской деятельности, основанные на внедрении передовых технологий». Утверждается, что в результате в России должны появиться современные правовые нормы, регулирующие работу высокотехнологичного бизнеса. А барьеры для бизнеса падут.

Пойдя по «карте», правительство устранит препятствия для использования новаций в медицине, образовании, финансовом секторе, автотранспорте, воздушных перевозках. Так, госорганам поручено подготовить решения, которые ускорят регистрацию лекарств — некоторые необходимые исследования становится «пострегистрационными». Такой механизм будут применять в тех случаях, когда промедление может негативно сказаться на здоровье людей.

В сфере транспорта планируется утвердить порядок работы с навигационной информацией, регламентировать сбор больших данных и формирование электронных путевых листов. Кроме того, предложен комплекс мер, которые стимулируют использование экологически чистого транспорта, в том числе — внедрение зеленых технологий в торговое мореплавание. Также «дорожная карта» содержит предложения по ограничению госзакупок иностранных беспилотников.

В финансовом секторе госорганам поручено усовершенствовать закон об инвестиционном товариществе, что должно дать приток средств в технологическое предпринимательство. В частности, планируется снять ограничения по предельному сроку действия и количеству участников договора, сбалансировать налогообложение.

По каждому из направлений работы готовятся нормативные акты. Основную их часть планируется принять в 2021 году.

 

Новая картография

 

Разработка и внедрение «дорожной карты» трансформации делового климата для новых видов предпринимательства, основанных на передовых технологиях, это часть большого правительственного проекта по перезапуску процесса трансформации дорожных карт, указывает член генерального совета Деловой России Алим Бишенов. Связано это с общей целью изменить деловой климат в стране по разного рода направлениям.

Например, еще раньше в этом году правительство запустило дорожную карту трансформации делового климата в сфере экспорта товаров и услуг, где также будут применяться передовые технологии в связи с цифровизацией экспортных процедур, а кроме того —  информационная система «Одно окно» для экспортеров, разработанная РЭЦ.

Эти мероприятия нацелены на гармонизацию и балансировку новых неизбежных процессов в бизнесе. И интересно, что новые виды предпринимательства так или иначе являются выходцами из старых, традиционных.

Поэтому, по словам Бишенова, правовые новации, предусмотренные в дорожной карте, будут воздействовать на такие с виду не высокотехнологичные сферы, как медицина, в том числе аптечный бизнес; автотранспорт, преимущественно логистический бизнес и сферу пассажирских перевозок. Финансовый сектор также продолжит масштабную корректировку в том плане, что возникновение новых сфер бизнеса требует от властей более гибкого подхода к такого рода инвесторам.

Это высокорисковый, хотя и крайне высоко прибыльный бизнес, в связи с чем от государства требуется выстраивание гибкого законодательства в области содействия инвестиционным товариществам, где ключевые механизмы поддержки, разумеется — более мягкое налогообложение и особые условия поддержки с точки зрения инфраструктуры и льгот.

Очевидно, заключает Алим Бишенов, что реализация этой дорожной карты — процесс трудоемкий и будет растянут во времени. Поэтому мы не увидим от него мгновенный эффек. Также, частично из-за неопределённости с коронавирусом, возможно, сценарий самой карты может быть неоднократно пересмотрен в следующем году, поскольку пандемия является одним из ключевых ограничителей инвестиционной активности, в том числе и в области высоких технологий.

Что скажет товарищ инвестор?

Спад деловой активности — это реальность, с которой живет не только наша страна, но и весь мир, отмечает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Эпидемия COVID-19 поставила на грань вымирания многие предприятия малого и среднего бизнеса. Даже крупные компании, доминирующие в своих секторах рынка, оказались перед проблемой серьезного снижения прибыли и необходимостью оптимизации издержек.

Вопрос о вложениях в будущее для многих предпринимателей не выглядит актуальным, полагает эксперт. Очевидна необходимость не допустить деградации экономики и стимулировать ее развитие, применительно к сложившимся реалиям.

Исключительно важным считает Анатолий Гожий. представляется привлечение экономически активных граждан и предпринимателей в высокотехнологический бизнес через институт инвестиционных товариществ. Снятие юридических ограничений в сочетании с максимальными фискальными льготами способно стимулировать приток инвестиций в новые технологии.

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