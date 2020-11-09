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Прогноз погоды: синоптики рассказали, что ждёт россиян на Новый год

Москва, 09.11.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали, что ждёт россиян на Новый год

Валерий Шарифулин/ТАСС

Последнее время прогноз погоды – это как гадание на кофейной гуще: чем руководствуются синоптики непонятно совершенно. Они уже столько раз меняли своё мнение о том, что ждёт нас в декабре, что все совершенно запутались и понять, какой прогноз более правдив невозможно.

Понятное дело – всем хочется красивого снега на праздники, небольшого морозца, сверкающего инея на деревьях, чтобы всё было как в сказке. Но, последние сезоны такая погода на Новый Год сродни настоящему чуду: по большей части мы встречаем его без снега, а бывает и вообще с дождём, слякотью, что настроения совсем не прибавляет.

Метеорологи ещё совсем недавно радовали нас тем, что уж 31 декабря 2020 года в России будет настоящая зима: поиграем в снежки и покатаемся на санках. Так ли это или нет, пока неизвестно, но, согласно последним данным метеорологов, с боем курантов где-то ударят морозы, где-то станет очень холодно, а где-то, напротив – аномально тепло.

Погода на Новый год в Москве

В Москве синоптики обещают декабрь умеренно холодным и многоснежным. Температура воздуха будет в среднем минус 10-15, ближе к новогодним праздникам добавятся шквалистые ветры и столбики термометров упадут до минус 13-16. Такая погода простоит до самого Нового Года, который москвичи и гости столицы встретят совсем уже морозно – примерно минус 17-20. Простоят холода как минимум до Рождества, а может задержатся и до Старого Нового Года.

Снега будет много, но вот покататься на каникулах с горки получится вряд ли – слишком уж холодно. Так же синоптики рассказали, что возможен на длинных выходных и порывистый ветер с метелями и вьюгами, потому лучше всего провести праздники дома – время для прогулок будет совершенно неподходящее.

Погода на Новый год в Санкт-Петербурге

Город на Неве тоже ждут сильные холода с боем курантов: весь декабрь синоптики обещают снег, ветер, мороз до минус 15, по ночам и того больше. К праздникам же похолодание только усилится – по ночам возможно и минус 25, днем около 15-17 градусов ниже нуля может чуть теплее. Скованная льдом Нева, кусающий за щеки мороз, ветер и снег ждут петербуржцев и гостей Северной столицы на зимних каникулах.

Стоит отметить, что холода в СПб ощущаются куда как суровее из-за повышенной влажности, которая и в мороз не особо снижается. Потому дневные минус 15, да ещё с ветром, больше похожи на сибирские минус 30. Так что, если в ваших планах посетить город на Неве в новогодние праздники, советуем запастись по-настоящему тёплой одеждой – она здорово вас выручит.

Погода на Новый год в Крыму и Краснодарском крае

А вот Крым и Краснодарский край встретят Новый Год оттепелью. Если начало декабря синоптики обещают жителям этих регионов довольно прохладными минус 5-7 со снегом и ветрами, то ближе к концу месяца придёт теплый фронт, который порушит все планы на праздники.

Прогнозируют метеорологи сильное потепление до плюс 10, дожди и шквалистый ветер и такая погода задержится на очень долгий срок. Рождество тоже придется встречать, шлепая по лужам в резиновых сапогах.

При этом в Крыму будет теплее чем на Кубани. Здесь весь декабрь будет не ниже плюс 10. Прогнозируется много осадков и штормовой ветер на море. Новый Год крымчане и решившие провести праздник на полуострове жители материка встретят с дождём и теплой погодой. Никаких заморозков, никакого снега и вообще ничего такого что, можно хотя бы с натяжкой назвать настоящей зимой, не будет. Впрочем, чему удивляться – это ведь юг нашей страны.

Прогноз погоды на Новый год в Поволжье

Удивительно тёплая зима в целом и Новый год в частности ждут регионы Поволжье. В частности, Татарстану предстоит мягкий декабрь – пушистый снег временами, а градусники не покажут ниже минус 7 в течении всего месяца. Ближе к праздникам синоптики прогнозируют небольшое потепление до плюс 2-3, правда первые дни января выпадет снег, но при полном отсутствие ветра.

Так что здесь жители региона могут радоваться: новогодние каникулы будут относительно тёплыми, а снега хватит, чтобы насладиться красивой зимой. Да и для прогулок это время будет отличным, как и для самых разных зимних забав.

В Самаре и области будет чуть прохладнее: до минус 8, а новогодняя ночь и Рождество принесут небольшой морозец, который чуть-чуть покусает за нос и щеки. Правда по ночам воздух станет остывать до минус 15. Зато можно будет кататься на коньках, лыжах, санках – снега в течении декабря выпадет для этого предостаточно.

Прогноз погоды на Новый год в Приморье, Сибири и на Урале

Приморье ждет тоже удивительная мягкая для этого региона зима. Столбики термометров замрут на отметках минус 7-9 весь декабрь, по ночам будет немногим холоднее на 3-5 градусов против дневных температур. Новый Год регион встретит относительно тёплой погодой, с небольшим морозцем, осадки синоптиками не запланированы.

Сибиряков ждёт резкое похолодание на праздники: весь декабрь температура воздуха в среднем будет около минус 5-8, но к бою курантов холодный фронт опустит столбики термометров до минус 25. 

Урал встретит Новый Год небольшим снегом и морозом до минус 10, по ночам будет холоднее – до минус 15, а местами до минус 18. Такая погода простоит до конца первой декады января.

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