Путин увеличил число вице-премьеров в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России количество вице-премьеров увеличивается с девяти до десяти. Документ публикуется на сайте Кремля.

«Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации», - сообщается в документе.

Также премьеру будет назначен представитель в Дальневосточном федеральном округе и заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

«Коммерсантъ» сообщает, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин намерен подписать указы об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, министра строительства Владимира Якушева и министра энергетики Александра Новака. Уточняется, что Якушев может быть направлен полпредом президента в Уральский федеральный округ, Дитрих рассматривается основной кандидатурой на пост губернатора Белгородской области, а Новак может занять должность первого вице-премьера правительства.