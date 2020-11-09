Роспотребнадзор перечислил регионы, где необходимо усилить меры из-за COVID

Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией необходимо усилить в Хакасии, на Сахалине и в Пензенской области из-за роста числа случаев заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сообщила, что заболеваемость COVID снижается в двух регионах РФ, а в 33 субъектах она растет. Попова добавила, что ситуация с заболеваемостью остается напряженной.

«В двух субъектах мы только видим фазу снижения заболеваемости, в стадии стабилизации - 46 субъектов, замедление роста в четырех субъектах и продолжается рост в 33 субъектах», - рассказала чиновница в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Она сообщила также, что за сутки в регионах страны проводится от 500 до 600 тыс. тестов, а в общей сложности в России проведено более 65 млн исследований на коронавирус. Тесты проводят 909 организаций, включая 209 коммерческих лабораторий.

Чиновница высказала обеспокоенность тем фактом, что в некоторых регионах России больше половины населения не носят маски в транспорте и общественных местах.