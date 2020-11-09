Рубль смотрит на Байдена, но укрепляется

Победа Джо Байдена в президентской гонке США несколько успокоила рынки. В начале торговой недели курс американского доллара оставался практически неизменным. Индекс DXY к 17:05 по Москве составил 92,21 пункта. А вот российский рубль смог укрепиться. К тому же периоду нацвалюта подорожала с 77,38 рубля за доллар до 76,1 рубля за доллар, в моменте пробивая тометку 76 руб.

Против евро нацвалюте также удалось укрепиться – рубль начав торги с отметки 91,92 рубля за европейскую валюту, поднялся к отметке 90,48 рубля за евро.

Ситуация в США позитивно повлияла и на нефтяные рынки, что создает некоторую поддержку рублю, однако эта поддержка скорее всего быстро закончится.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов прогнозирует, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 в паре с долларом и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой.