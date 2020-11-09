Мировые рынки растут на итогах выборов в США

Заявление о победе на президентских выборах в США Джо Байдена повысило аппетит инвесторов к риску. Новая рабочая неделя началась в Соединенных Штатах на высокой ноте. Фьючерсы E-mini на S&P 500 выросли в понедельник более чем на 1,5%, на Nasdaq – более чем на 2%. Фьючерсы Eurostoxx 50 прибавили 1,7%; немецкие DAX – 1,8%, а FTSE – 1,4%.

Повышенное настроение царит и в Азии, где все главные биржевые индексы окрашены в зеленый цвет. Индекс MSCI подрос на 1,4% до 614,73 пунктов, что является самым высоким значением с января 2018 года. Предыдущая неделя у этого индекса, когда он прибавил 6,2%, была лучшей с начала лета.

«Все следили за схваткой между Трампом и Байденом,- объяснил менеджер Nuvest Capital Дейв Ван,- а рынки тем временем сильно отреагировали на очень вероятное появление расколотого конгресса, который будет означать низкие процентные ставки длительный период. Сейчас большие возможности сейчас в отдельных сегментах развивающихся рынков. Особенно обещающе выглядят Китай и Северная Азия. Думаю, Китай будет находиться в очень привлекательной позиции в соотношении риска и выгоды».

Действительно, китайский индекс CSI300 вырос на 2,2% на надеждах улучшения китайско-американских торговых отношений при президенте Байдене.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 2,4%. Одинаковый рост – 1,5% показали главные индексы Австралии, Гонконга и Южной Кореи: S&P/ASX 200, Hang Seng и KOSPI соответственно.

Прошлая неделя выдалась очень удачной и для акций. Прошедшая неделя оказалась лучшей для S&P 500, прибавившего 7,3%, с 1932 года!

Выросли на фоне победы Джо Байдена и цены на нефть. Так, цена барреля нефти марки Brent повысилась на целый доллар и достигла 40,48.

По мнению аналитиков, дальше ситуация осложнится, потому что инвесторы будут внимательно следить за способностью Байдена увеличить помощь экономике и населению и остановить распространение Covid-19. Борьба с пандемией, которая сильно помогла демократам победить Трампа, скоро ляжет на плечи Джо Байдена. От ее результатов будет во многом зависеть отношение к новому президенту американцев.

Волна энтузиазма едва ли продлится долго. Даже сейчас немало аналитиков и экономистов призывают с осторожностью относиться к прогнозам.

«Мы сохраняем в целом положительный настрой и надеемся,- говорит аналитик Confluence Financial Partners Джим Вилдинг,- что разделенное правительство уменьшит шансы осуществления медвежьего сценария, но тем не менее воздерживаемся от чрезмерного энтузиазма нынешних показателей».

Программа помощи несмотря на предстоящее двухпартийное правительство по-прежнему возможна, считают аналитики. Однако ее размер при сохранении республиканцами контроля над Сенатом едва ли будет таким же высоким, каким он был бы при однопартийном Конгрессе и правительстве. При ограниченной помощи на сцену выйдет ФРС, которой предстоит предпринять сильнодействующие меры для оказания помощи первой экономике планеты.

На фоне ослабевшего в последние дни доллара выросли другие валюты. Например, австралийский коллега американского доллара укрепился до 0,7297. Все надеются, что при Байдене торговая политика США будет не такой конфронтационной, как при его предшественнике.

Курс американского доллара к иене в понедельник не изменился и остался на уровне 103,36. На прошлой неделе иена укрепилась по отношению к доллару почти на 1,3%.

Инвесторы будут внимательно следить на этой неделе за фунтом стерлингов и евро. Поводы для этого внимания имеются – выход торговых переговоров между Лондоном и Брюсселем на финишную прямую и саммит ЕС, запланированный на 15 ноября.

Евро вырос по отношению к доллару на прошлой неделе на 1,9%. В понедельник единая европейская валюта торговалась на уровне 1,1891 доллара. Что касается фунта, то он в первый день недели прибавил 0,2% и достиг 1,3183 доллара.