В России поставлен новый антирекорд по заболевшим COVID

В России за сутки выявлено 21 798 новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в 84 регионах, что стало новым антирекордом за весь период эпидемии, сообщает оперштаб. Нарастающим итогом в России выявлено1 796 132 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, среди которых 26,8% новых больных не имели клинических проявлений инфекции. Скончалось за последние сутки 256 человек, за весь период эпидемии число безвозвратных потерь достигло 30 793 пациентов. Выписаны за последние 24 часа 10 722 человек, за все время эпидемии поправилось 1 335 141 пациентов. Под наблюдением врачей остается более 430 тыс. пациентов.

Наиболее высокие показатели по-прежнему отмечены в Москве - 6 897, ято стало рекордом с начала эпидемии. Выписаны по выздоровлению 3 313 человек, умерли 72 пациента.