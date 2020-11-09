Ставки сделаны

Поймать баланс

Понятно, что проект бюджета формировался исходя из оценки влияния пандемии и прогнозов выхода из нее. И основная задача — как можно быстрее избавиться от экономических последствий коронакризиса. Судя по тексту, прогнозы более или менее оптимистические: уже в следующем году доходы бюджета должны увеличиться на 6,5% по сравнению с 2020-м, а в 2022–2023 годах — расти примерно на 9% в год.

По словам заместителя мэра по экономической политике и земельно-имущественным отношениям города Владимира Ефимова, расходы бюджета Москвы в 2021 году планируются в объеме около 3,15 трлн рублей, то есть на уровне 2020 года.

«Правительством Москвы сформирован социально ориентированный бюджет: более 56 процентов расходов города, а это 1,8 триллиона рублей, будет направлено на социальную сферу. В том числе заложен рост на 12 процентов расходов на здравоохранение, которое стало безусловным приоритетом бюджета 2021 года: расходы на него вырастут до 447,1 миллиарда рублей», — сказал он.

Дальше общие расходы будут расти примерно на 2,6–3,3% в год. При этом поступления в бюджет в 2021-м будут только в размере 2,6 трлн рублей — покрыть порядка 400 млрд планируется с помощью заимствований.

Хотя многие годы столица обходилась без заимствований, по мнению экспертов, такой уровень долга «вполне комфортный». «Данные планового бюджета Москвы — это явственный сигнал на преодоление негативных социально-экономических последствий коронакризиса. Программное значение представленного трехлетнего бюджета состоит в том, что вне зависимости от траектории заболеваемости и колебаний доходов приоритеты финансирования остаются прежними: вложения в человеческий капитал, инфраструктурное строительство и предпринимательские стимулы. Дефицит бюджета столицы, заключенный в границы 5–15 процентов от доходной базы, вполне комфортный для финансового состояния города и в то же время подтверждает неизменное поддержание качества жизни москвичей и городских предприятий», — считает независимый экономист, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

По тем же прогнозам, рост ВРП должен составить порядка 3,3–3,4% в год при стабильно низком уровне инфляции (3,3–3,5% в год). Стоит отметить, что это значительная цифра даже для допандемийных времен. С 2010 по 2018 год (это последний доступный показатель), ВРП Москвы вырос на 11,2%. В среднем этот показатель увеличивался на 1–1,5% процента в год.

Наращивать доходы город планирует за счет поступлений по налогам, ожидая, в том числе, эффекта от мер поддержки бизнеса, которые работают в Москве.

Как отмечают эксперты, городу в этом документе удалось, с одной стороны, сдержать рост расходов, с другой — направить существенную часть средств на социалку, которая по понятным причинам сейчас оказалась в повестке каждого региона на первом плане.

«Проект бюджета Москвы на 2021-й и на период 2022–2023 годов — документ, сочетающий финансовую ответственность и социальную направленность экономической политики города. Мэрии удалось избежать опасного роста расходов при одновременном увеличении вложений в человеческий капитал, прежде всего в образование и медицину. Вместе с тем бюджет содержит и значительный объем инвестиций. Важную роль будет играть частно-государственное партнерство при строительстве социальных объектов и инфраструктуры», — говорит ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Действительно, еще весной стало ясно, что простая раздача денег решить проблемы, связанные с пандемией, не поможет. Основная задача — максимально сохранить рабочие места и в идеале создавать новые. А для этого нужны инвестиции, и не только государственные.

На один рубль бюджета — три-четыре «частных» рубля

«Важно, что столица не сокращает свои расходы, несмотря на сокращение доходов, связанное в том числе с принятыми правительством Москвы мерами поддержки в виде налоговых льгот. Мы понимаем, что в период перезапуска экономики и ее восстановления после пандемии особенно важны дополнительные стимулы в виде госзаказа, и мы не хотим изымать из экономики города те деньги, которые вкладываем в нее как инвестор. На каждый вложенный городским бюджетом рубль приходится три рубля частных инвестиций, и мы прогнозируем существенный мультипликативный эффект от такого решения. Всего в следующем году мы планируем привлечь до 396 миллиардов рублей», — говорит Владимир Ефимов.

Так называемый бюджет развития в 2021 году должен составить почти 1,2 трлн рублей — это порядка 37,8% расходной части всего бюджета. Сюда включены основные проекты, большую часть занимает адресная инвестиционная программа Москвы — почти 695 млрд рублей.

Приоритеты программы были определены еще в 2011 году и с тех пор не менялись. В следующие три года ее финансирование составит почти 1,8 млрд рублей. Результатом станет появление 740 новых городских объектов, начиная с детских садов и культурно-оздоровительных комплексов и заканчивая крупными магистралями, большими объектами метростроения.

В ближайшие три года в эксплуатацию введут 25 станций метро, четыре электродепо и 33 транспортно-пересадочных узла. До 2023 года в Москве появятся пять транспортных развязок на пересечении вылетных магистралей и МКАД, возведут 12 мостов и закончат строительство крупных магистралей в ТиНАО.

Еще около 316 млрд рублей в ближайшие три года планируется потратить на реновацию. Масштабные инфраструктурные проекты позволят городу не терять темпов: чтобы экономика не встала, для всех игроков должны создаваться новые смыслы. Для жителей города это рабочие места, которые появляются при строительстве новых объектов, для компаний — заказы на обеспечение строек и т. д.

«Адресная инвестиционная программа города Москвы стимулирует развитие инвестиций и частно-государственного партнерства в строительстве необходимых городу социальных объектов и городской инфраструктуры. Москва старается максимально сохранить деловую активность и уберечь малый и средний бизнес от губительного для него COVID-локдауна, так как введение его и массовой самоизоляции может негативно сказаться на налоговых доходах столицы (налога на прибыль организаций и специальных налоговых режимов МСП)», — считает эксперт по инвестклимату «Опоры России» Андрей Крылов.

В частности, в городе на строительство транспортных объектов на 2021 год выделено порядка 376 млрд рублей, на приобретение новых вагонов метро, обновление парка городского транспорта — 51,6 млрд рублей. На программы реновации — 105,3 млрд рублей. Еще 95,4 млрд потратят на строительство социальных объектов.

Реализация всех этих программ должна стать основой посткоронавирусной экономики города и ее последовательного роста.