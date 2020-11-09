Сюжет дня: рост цен на нефть ободрил российский рынок

На торговой сессии в понедельник главным фактором роста акций стал стремительный рост цен на нефть. В течение дня котировки на европейскую Brent поднимались более чем на 10% на новости о перспективны разработках вакцины против коронавируса от компании Pfizer.

И хотя эксперты считают что до реальной вакцины еще далеко, а глобальная проблема падения спроса на нефть не решена тем не менее это вызвало оптимизм на российском рынке , особенно среди акций нефтяных компаний. Так бумаги «Лукойла» взлетели на 8,8%, «Татнефти» - на 7,5%, НОВАТЭКа – на 7,4%, «Роснефти» - на 4,4%.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +3,18% до 2987,75 пунктов. Индекс РТС поднялся на +4,92% до 1236,3 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:00 мск составила 42,6 долларов за баррель (+7,98%). Российская валюта укреплялась до 76,40 рублей за доллар.