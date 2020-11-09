Трамп сменил главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначил исполняющим обязанности министра обороны Кристоферера Миллера.

«Я рад сообщить, что Кристофер Миллер, директор Национального контртеррористического центра (единогласно утвержденный Сенатом), немедленно вступит в должность исполняющего обязанности министра обороны. Марк Эспер был уволен. Хочу поблагодарить его за службу», – написал Трамп в твиттере.

Летом этого года министр обороны США Марк Эспер, заявил, что не поддерживает развертывание армии для подавления протестов в американских городах.