Подсчет голосов на президентских выборах в США продолжается и действующий глава государства Дональд Трамп сохраняет шансы на победу. «Как бы ни закончилось голосование в ближайшие дни — а сразу несколько штатов затягивают с подсчетом бюллетеней, — окончательное слово скажут суды, сначала местные, затем Верховный... Происходящая сейчас массовая подача исков предвыборным штабом Трампа в различные суды штатов — это своеобразная артподготовка, когда не жалеют снарядов перед «генеральным наступлением» в Верховном суде. Любой из практически наугад поданных исков может «попасть в цель» — выявить относительно серьезные нарушения при подсчете голосов», – пишет журнал «Эксперт» в свежем номере.