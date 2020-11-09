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У транснациональных корпораций в России сменится лидер

Москва, 09.11.2020
Компания «Рено Россия» возглавила рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием по итогам предыдущего года, но 2020-й год выведет в лидеры другие виды бизнеса, считают аналитики
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  • У транснациональных корпораций в России сменится лидер

Бизнес по производству и продаже автомобилей в России принес в 2019 году в копилку Groupe Renault 435,5 млрд рублей выручки

Яков Князев/ТАСС

 

«Рено» — это ж наша Lada!

 

Первую строчку рейтинга крупнейших компаний России с иностранным участием по версии Forbes заняла Groupe Renault и ее активы «Рено Россия» («АвтоВАЗ»). По информации составителя рейтинга, выручка «Рено Россия» в 2019 году составила 435,5 млрд рублей.

Еще одна автомобильная компания расположилась на третьем месте — «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group) с выручкой в размере 330,9 млрд рублей. В рейтинг включены компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам. А ранжируются они по совокупной выручке, полученной в 2019 году.

Второе место в рейтинге заняла табачная компания ФМСМ (Philip Morris International), выручка которой составила в 2019 году 333,3 млрд рублей. На четвертом месте — ритейлер «Леруа Мерлен Восток» (Leroy Merlin), выручка которого составила 311,5 млрд рублей. Пятерку крупнейших компаний замыкает «Ашан» с выручкой в 306 млрд рублей.

 

Год на год не приходится

 

2019 год был относительно стабильным с экономической точки зрения, поэтому результаты автопроизводителей превзошли ритейл и продуктовые марки, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. К тому же покупке автомобилей способствовало снижение ключевой ставки ЦБ, а вслед за ней — и ставок по автокредитам. Стоит добавить к этому программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» и результат сложится сам собой.

Ситуация в текущем году будет кардинально отличаться от года предыдущего, уверен аналитик. Уже сейчас понятно, что автопром не сможет показать схожие результаты из-за пандемии, даже несмотря на отложенный спрос и сниженные ставки по автокредитам. Если попытаться спрогнозировать ранжирование за текущий год, то первые три позиции должны занять «Леруа Мерлен Восток», «Ашан» и «ФМСМ», предполагает он. Возможно, какую-то из этих компаний подвинет «ПепсиКо» или «Дж. Т. И. Россия». Для автомобильных производителей будет отличным показателем, если выручка будет хотя бы в полтора раза меньше показателей 2019 года.

С точки зрения инвестиций на долгосрочный период интересны именно компании, занимающиеся либо производством продуктов, либо их продажей, полагает Алексей Кричевский. Из вышеуказанных под это определение подходит «ПепсиКо» и отчасти табачные производители. Также стоит присмотреться к строительным компаниям и продавцам стройтоваров. Акции автомобильных производителей будут под давлением до тех пор, пока не разрешится проблема пандемии.

 

Кому на Russia жить хорошо

 

Россия для иностранных компаний — это прежде всего крупный потребительский рынок в 146,7 млн человек, напоминает председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Снижение цен на нефть с уровней выше 100 долл./барр. и начало болезненной перестройки экономики после 2013 года сократило его привлекательность из-за падения и стагнации располагаемых доходов населения. Тем не менее, для большинства транснациональных компаний, которые стремятся охватить весь мир, Россия – не тот регион, который они могут игнорировать.

В рейтинге Forbes есть отдельный список тех компаний, которые генерируют весомую долю продаж именно в России. К примеру, ретейлер Leroy Merlin (23,6%), производитель табачных изделий Japan Tobacco International (22,3%), и энергетический холдинг Fortum

(19,4%). В списке Forbes присутствуют компании, связанные с производством автомобилей, продуктов питания или торговлей, отмечает эксперт.

Уход либо сворачивание деятельности многих иностранных компаний в предыдущие годы были обусловлены не только снижением его емкости, но и проигранной конкуренцией национальным игрокам, которые оказались лучше подготовлены к ухудшению конъюнктуры. Либо — неудачно подобранным временем для начала экспансии.

Сейчас для многих иностранных компаний выход на российский рынок может не являться приоритетом из-за большего потенциала роста других рынков, отмечает эксперт.

Так, в ближайшие три года темпы роста российской экономики будут отставать от среднемировых, а реальные располагаемые доходы будут демонстрировать едва заметную позитивную динамику. Примечательно, что по итогам 2019 года, выручка 50-ти крупнейших иностранных компаний в России выросла на 3,9% — на уровне инфляции (3%) с учетом роста ВВП (1,3%). Едва ли этот тренд изменится в ближайшее время.

В то же время, российский рынок останется привлекательным для компаний из нарождающихся и растущих отраслей, добавляет Михаил Дорофеев: выручка Google выросла на 25,3%, стриминговый музыкальный сервис Spotify назвал выход на российский рынок самым успешным в своей истории. Интересен он будет и для компаний из Китая и других стран, которые способны навязать конкуренцию нынешним игрокам. Пример — китайские автопроизводители.

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