В Карабахе продолжаются бои за город Шуши

Бои в окрестностях города Шуши в Нагорном Карабахе продолжаются, сообщает пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики продвигается к городу, «успешно выполняя поставленные задачи, сообщила Степанян на странице в Фейсбук.

«Бои в окрестностях Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны успешно выполняют поставленные задачи, лишая противника инициативы», - пишет она.

Напомним, 27 сентября в Карабахе произошло столкновение ВС Армении и Азербайджана на спорной территории Карабаха. Позже стороны обменялись взаимными обвинениями относительно начала конфликта. Позже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако ни одна из них не была соблюдена. Баку и Ереван почти сразу начинали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.