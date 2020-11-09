В Кремле сделали заявление по выборам президента США

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил позицию властей страны по поздравлению избранного президента США. По его словам, в Кремле считают корректным дождаться официального объявления итогов голосования, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что Путин уже неоднократно говорил, что проявит уважение к любому выбору американского народа и будет готов к работе с любым избранным президентом США.

«В любом случае, мы надеемся, что со следующим хозяином Белого дома мы сможем наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений», – отметил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, Песков напомнил, что значимая часть российско-американских отношений касается не только народов РФ и США.

«Это фактически касается народов всего мира», – резюмировал представитель Кремля.

Напомним, несмотря на то, что представитель Демократической партии Джо Байден уже объявил себя победителем выборов, подсчет голосов продолжается и действующий глава государства Дональд Трамп сохраняет шансы на победу.

Как бы ни закончилось голосование в ближайшие дни – а сразу несколько штатов затягивают с подсчетом бюллетеней, – окончательное слово скажут суды, сначала местные, затем Верховный.

Происходящая сейчас массовая подача исков предвыборным штабом Трампа в различные суды штатов – это своеобразная артподготовка, когда не жалеют снарядов перед «генеральным наступлением» в Верховном суде.

Любой из практически наугад поданных исков может «попасть в цель» – выявить относительно серьезные нарушения при подсчете голосов.

Подробно об этом читайте в статье «Stop the count!», опубликованной в свежем номере журнала «Эксперт».