Вход/Регистрация Подписка

В Кремле сделали заявление по выборам президента США

Москва, 09.11.2020

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил позицию властей страны по поздравлению избранного президента США. По его словам, в Кремле считают корректным дождаться официального объявления итогов голосования, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что Путин уже неоднократно говорил, что проявит уважение к любому выбору американского народа и будет готов к работе с любым избранным президентом США.

«В любом случае, мы надеемся, что со следующим хозяином Белого дома мы сможем наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений», – отметил пресс-секретарь Путина.

Кроме того, Песков напомнил, что значимая часть российско-американских отношений касается не только народов РФ и США.

«Это фактически касается народов всего мира», – резюмировал представитель Кремля.

Напомним, несмотря на то, что представитель Демократической партии Джо Байден уже объявил себя победителем выборов, подсчет голосов продолжается и действующий глава государства Дональд Трамп сохраняет шансы на победу.

Как бы ни закончилось голосование в ближайшие дни – а сразу несколько штатов затягивают с подсчетом бюллетеней, – окончательное слово скажут суды, сначала местные, затем Верховный.

Происходящая сейчас массовая подача исков предвыборным штабом Трампа в различные суды штатов – это своеобразная артподготовка, когда не жалеют снарядов перед «генеральным наступлением» в Верховном суде.

Любой из практически наугад поданных исков может «попасть в цель» – выявить относительно серьезные нарушения при подсчете голосов.

Подробно об этом читайте в статье «Stop the count!», опубликованной в свежем номере журнала «Эксперт».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Ставки сделаны

Власти Москвы одобрили проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Мэрия делает упор на социальные программы и наиболее важные инфраструктурные проекты

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Защита и поощрение: инвесторам предлагают новый инструмент поддержки

В России запущен новый инструмент поддержки инвесторов, согласно которому бизнес может заключить с Российской Федерацией или субъектом РФ соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Верховный суд подыграл Трампу
    Оправдались надежды и опасения американских избирателей, связанные с Верховным судом США. Он принял решение, которое, объективно, повышает шансы Дональда Трампа на переизбрание президентом. Но оно так же увеличивает вероятность реформы Верховного суда, которую анонсировали демократы.
  2. От чего убегают женщины
    Мировая премьера картины «Женщина, которая убежала» Хон Сан Су состоялась на Берлинале-2020, где фильм удостоился «Серебряного медведя». Классик корейского кинематографа традиционно для себя снял приглушенное медитативное киновысказывание о нынешнем мире сломанных коммуникаций
  3. «Газпром» начал строить «Силу Сибири» на запад
    Объявлено об укладке на маршруте в 803 км первых 10 км труб второго этапа магистрального газопровода «Сила Сибири»
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама