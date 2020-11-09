В Минпросвещения призвали с осторожностью отнестись к предложению Памфиловой ввести еще одни каникулы для школьников

Любые призывы к внесению изменений в части школьного календарного плана могут привести «к социальному напряжению», сообщили в министерстве образования РФ, комментируя предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой ввести еще одни каникулы для школьников на время многодневного голосования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Также сотрудники министерства призвали учитывать в данном вопросе мнение педагогов и родителей.

«Когда речь идет о тех или иных мерах на уровне всей страны, подобные меры требуют осторожности в подходах с опорой на мнение родительского и профессионального сообщества», - сообщали в министерстве. Собеседник агентства пояснил, что любые призывы в изменении учебного процесса могут вызвать дополнительное «напряжение в обществе». В крайнем случае, можно рассмотреть вопрос о внесении тех или иных корректив на уровне региона, добавили в пресс-службе. Также в Минпросвещения отметили, что каникулы должны «учитывать особенности школьной программы, особенности учебного процесса, а период для каникул по российскому законодательству каждая школа определяет самостоятельно».