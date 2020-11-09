В Москве за сутки от СOVID-19 умерло 68 человек

За минувшие сутки в Москве умерло 68 пациентов с диагнозом пневмония и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию – говорится в сообщении столичного оперативного штаба. Общее число умерших от коронавируса в Москве составило 7 429 человек. Днем ранее в Москве от СOVID-19 скончалось 72 пациента.

Вчера, 8 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не произошло стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Но, по словам Собянина, система здравоохранения на данном этапе вполне справляется и власти города не намерены вводить полный локдаун.