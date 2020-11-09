В озере Байкал зафиксирован критически низкий уровень воды

Уровень воды в озере Байкале опустился ниже критической отметки, передает ГУМЧС региона. Это может повлиять на снижение сброса на Иркутской ГЭС в будущем.

«Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки, которая составляет 457 метров. По данным на понедельник уровень - 456,99 метра», - говорится в сообщении ведомства. Специалисты считают, что данный фактор позволить «снизить сброс воды на Иркутской ГЭС, хотя данный вопрос находится уже не в компетенции местного МЧС».

Летом текущего года сообщалось о превышении уровня воды в озере выше критической отметки, что потребовало увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду. Мера, в свою очередь, вызвала подтопление островов на Ангаре в Иркутской области.