В Тбилиси снова разогнали сторонников Саакашвили

В столице Грузии полиция с применением водометов и слезоточивого газа разогнала митинг протеста под стенами парламента. Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов, называя результаты прошедшего голосования сфальсифицированным.

Вчера, 8 ноября, грузинская полиция с помощью водометов и слезоточивого газа разогнала митинг оппозиции, который проходил в Тбилиси. Часть протестующих предприняла попытку штурма здания Центризбиркома.

31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, которые выиграла правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» с 48,77% голосов. Партия «Единое национальное движение – объединенная оппозиция «Сила в единстве»», созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, получила 27,11% голосов избирателей. Эти данные примерно совпадают с результатами экзитполов, проведенных разными социологическими службами в день выборов.

Международные наблюдатели от ОБС, Совета Европы и НАТО заявили о соблюдении конкуренции и свободы голосования.

Саакашвили заявил о фальсификациях итогов голосования и призвал к «массовой мобилизации оппозиции».