Вакцина для рынков: успехи Pfizer вызвали эйфорию

Биржевые страсти по счастливому стечению обстоятельств разгорелись сразу после президентских выборов в США. Тут же как из рога изобилия посыпались сообщения о вакцинах, что вдохнуло в инвесторов такой оптимизм, что акции многих компаний буквально взлетели в цене.

Главная новость дня, без всякого преувеличения, — сообщение о том, что третья фаза испытаний вакцины от Pfizer показала ее крайне высокую эффективность.

«Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской компании Pfizer, разаботавшей вакцину совместно с немецкой BioNTech.

«Первая часть результатов нашей третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет первоначальные доказательства того, что наш препарат способен предотвратить заражения коронавирусом», — цитирует «Интерфакс» исполнительного директора компании Альберт Бурла.

Третья фаза испытаний стартовала 27 июля и продлится до середины ноября. В ней приняли участие 43 тыс. человек. Первые дозы вакцины медицинские сотрудники могут начать получать уже к концу этого года.

А для биржевых игроков эта новость означало только одно — худшее позади, и совсем скоро не будет ни локдаунов, ни закрытых границ, ни прочих неприятных моментов, которые преследовали экономику в 2020 году.

Едва ли не больше всех досталось нефтегазовому сектору, который многие уже поспешили списать со счетов.

Но сначала пару слов о самой нефти. В моменте рост котировок составлял почти 10% — цена за бочку Brent поднималась выше 43 долларов, а ведь еще неделю назад она опускалась до 36.

Акции компаний нефтяного сектора очень долго находились в нисходящем тренде. Многие эксперты даже заговорили о конце нефтяной эпохи, тем более, что за это время бумаги компаний сектора «зеленой энергетики» выросли в три раза.

Кроме того, во всем мире крупнейшие автоконцерны все больше внимания уделяют производству электрокаров, а в Китае на них приходится уже ощутимая доля рынка.

Но новость о вакцине заставила всех вспомнить, что нефть по-прежнему является ключевым энергетическим активом, и как только угроза пандемии уйдет, потребление начнет восстанавливаться ускоренными темпами.

На российском рынке акции «Лукойла» выросли более чем на 9%, тем самым отыграв всего за последние несколько дней все падение, длившееся с сентября.

Бумаги «Роснефти», которые на дистанции выглядели лучше, в понедельник также показали существенный рост — около 5,5%.

На американском рынке схожая ситуация. Там, как и у нас, акции нефтегазового сектора очень долго шли ко дну, но теперь пришло время подрасти и им.

Бумаги гигантов Exxon Mobil и Chevron прибавляли более 12%, а бумаги нефтесервисных компаний, Halliburton, Conoco Phillips и других — и вовсе почти 15%.

Что любопытно, сектор высоких технологий выглядел хуже, но здесь есть логичное объяснение. Так, например, Netflix падал сильнее других, ведь рынок закладывается на нормализацию жизни, и люди вряд ли будут сидеть дома и смотреть фильмы в том же количестве, как на карантине.

Кроме того, резко возросли доходности по казначейским облигациям — ключевой индикатор для участников рынка, а сектор высоких технологий показывает хороший рост при низких доходностях. Иными словами, расклад сил начал меняться, и теперь все внимание инвесторов приковано к акциям циклических компаний, которые почти весь год находились под давлением.

Впрочем, стоит отметить, что столь бурный рост может оказаться фальстартом. Чрезмерная эмоциональность — не самый лучший сигнал для рынка. К тому же еще неизвестно, когда и как вакцины начнут применяться, какую политику будет проводить новый президент США, а также то, как будет себя вести Федеральная резервная система, которая вполне может решить начать сокращать денежную подпитку по мере нормализации экономической ситуации.