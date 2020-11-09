Вакцина от COVID «Спутника V» начала поступать в медицинские учреждения

Компания «Генериум» начала отгрузку вакцины против коронавируса «Спутник V» в медицинские учреждения страны, рассказал в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением заболевания глава Минздрава Михаил Мурашко. Он уточнил, что первая производственная площадка была внесена в регистрационное удостоверение производству вакцин против коронавирусной инфекции нового типа.

«Компания "Генериум" начала отгрузку на этой неделе вакцины с производственных площадок непосредственно в медицинские организации», - заявил чиновник. Он добавил, что поставки увеличиваются ежедневно.

Первая в мире вакцина от коронавиурсной инфекции российский препарат «Спутник V» была зарегистрирована в августе текущего года. В октябре Минздрав расширил список производителей препарата, добавив в перечень компанию «Генериум».