Владимир Ефимов: более семи тысяч объектов недвижимости доступны на Инвестпортале Москвы

На инвеспортале Москвы можно записаться на осмотр городских зданий, помещений, земельных участков, машино-мест, доступных для аренды и покупки, ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку на участие в электронных торгах.

«С момента запуска Инвестпортала Москвы в 2014 году с его помощью было продано уже порядка 2,5 тысячи объектов городской недвижимости общей площадью 271,5 тысячи квадратных метров и совокупной стоимостью 23 миллиарда рублей. Предприниматели и граждане активно пользуются площадкой, на которой могут онлайн приобрести или арендовать недвижимость как для развития своего бизнеса, так и для личного использования. Сейчас на портале представлено более семи тысяч различных объектов, от зданий с земельными участками до машино-мест и квартир», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также отметил, что сайт investmoscow.ru остается одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса: за 6 лет его посетило более 11 млн человек, ежедневно на него заходит более 8,1 тысячи уникальных пользователей.

Информация об электронных торгах в специальном разделе «Имущество от города» на Инвестиционном портале обновляется ежедневно. Здесь можно ознакомиться с документацией по каждому лоту, просмотреть фотографии объектов, задать уточняющие вопросы специалистам, а также записаться на осмотр недвижимости. Пользователи могут найти подходящие объекты с помощью специального фильтра: их можно сортировать по типу, площади, виду торгов, адресу, также недвижимость можно выбрать на карте.«Сервис записи на осмотр объектов торгов – самый популярный на Инвестиционном портале Москвы: за все время существования им воспользовались более 121 тысячи раз. Даже в этом году, когда из-за пандемии выезд на объекты был невозможен, интерес к городской недвижимости сохранялся: предприниматели активно добавляли объекты торгов в избранное, чтобы вернуться к ним после снятия ограничений, а также осматривали городские объекты виртуально», – уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Как пояснили в Департаменте информационных технологий, количество полезных сервисов на investmoscow.ru ежегодно увеличивается. Так, за последние полгода предприниматели получили возможность в онлайн-режиме подавать заявки на грант для собственников коммерческой недвижимости, получать инвестиционный вычет и подбирать промышленные площадки не покидая рабочего места.

На сегодняшний день на портале доступно 28 онлайн-сервисов для предпринимателей, с начала этого года ими воспользовались более 76 тысяч раз. На сайте зарегистрировано более 37 тысяч личных кабинетов.

«Функционал портала постоянно дорабатывается и совершенствуется. Все нововведения, которые внедряются на ресурсе, продиктованы духом времени и цифровыми тенденциями. В дополнение к уже существующим периодически добавляются новые сервисы, которые значительно облегчают ведение бизнеса в Москве», – пояснила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.