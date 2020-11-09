Выборы в США не решили проблемы раскола общества

«Есть объективная поляризация американского общества. Америка действительно очень расколотая страна. Она расколота по самым фундаментальным вопросам. По поводу того, что значит быть американцем. По поводу того, какая у Америки должна быть роль в мире... Трамп, конечно, отражал крайнюю степень раздражения и даже отчаяния среди значительной части белого населения. Особенно тех, кто не вписался в глобализацию и кто в результате глобализации терял свои рабочие места. Тут сыграл очень большую роль, с моей точки зрения весьма деструктивную, президент Обама. Он был не просто первым президентом афроамериканцем, но и сам, и через министра юстиции открыто говорил, что большинство белого населения, знают они это сами или нет, — расисты», – заявил в интервью журналу «Эксперт» американский политолог Дмитрий Саймс.

Полный текст интервью читайте в материале «Америка действительно очень расколотая страна».