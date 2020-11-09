Зеленский заразился коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус SARS-CoV-2.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», – написал Зеленский в Facebook.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель так же прокомментировала болезнь своего шефа. «К сожалению... президент чувствует себя хорошо. Мы будем информировать о состоянии его здоровья», – написала Мендель в Facebook, но затем удалила свое сообщение.