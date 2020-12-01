Акции дня: бумаги Petropavlovsk подорожали после смены гендиректора

Котировки золотодобытчика компании Petropavlovsk шли вверх на фоне новостей о кадровых перестановках. Во вторник бумаги подорожали на +9,43% до 30,1 рублей за акцию.

С 1 декабря в должность генерального директора вступил Денис Александров, ранее занимавший позицию главы в другой золотодобывающей компании Highland Gold Mining Limited. О назначении стало известно накануне.

Ранее врио гендиректора был Максим Мещеряков, он останется на руководящей должности. Ранее сообщалось, что в отношении Мещерякова СК Москвы расследует дело по статьям о самоуправстве. В пресс-службе компании сообщали, что дело возбуждено в связи с событиями 26-27 августа: охрана не пустила временного CEO в офис, тогда он и его спутники прошли силой.

Индекс Мосбиржи вырос на +1,29% до 3247,79 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,13% до 1309,31 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 20:02 мск составила 47,45 долларов за баррель (-0,90%). Российская валюта укреплялась – 75,73рублей за доллар.