Биткоин пробил свой потолок

Час биткоина

В понедельник, 30 ноября 2020 года биткоин подскочил до рекордного с конца 2017 года уровня по отношению к доллару, сообщает Reuters. Криптовалюта подорожала до до 19 864 долларов. А еще в пятницу она падала ниже отметки 17 тыс. долларов, напоминает агентство «Прайм».

По его подсчетам, в целом за текущий год биткоин вырос более чем на 170%. Отмечается, что сейчас на рынке наблюдается рост спроса на биткоин как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов. Сейчас его перспективы оцениваются более оптимистично, чем еще совсем недавно.

Биткоин продолжает дорожать на фоне слухов о его поддержке в США после смены регулятора SEC, отмечает основатель Talkbank Михаил Попов. Эти слухи поддерживаются в том числе позицией, как ни странно, американских силовиков, которые видят, что строгая регуляция криптовалюты в США не позволяет криптокомпаниям быстро развивать технологии, и США начинает уступать свое место Китаю, где криптовалюты стремительно развиваются. Более половины всех майнеров биткоина находятся в Китае.

Некоторые американские компании уже начали активно использовать криптовалюты, отмечает эксперт. Например, PayPal объявил о возможности покупки и продажи биткоина своими американскими пользователями. Libra с Facebook повторно объявила о запуске своей криптовалюты. В связи с этим американское правительство начинает рассматривать возможности регулирования криптовалют.

На фоне всех этих новостей и беспрецедентного финансового стимулирования со стороны как американских, так и европейских центробанков курс биткоина продолжает расти после небольшой коррекции, говорит Михаил Попов. Дополнительным фактором поддержки криптовалюты, указывает он, являются новости о рассмотрении национальными центробанками выпуска своих национальных криптовалют, что усиливает позиции криптоэнтузиастов. Очевидно, что такие валюты в той или иной степени будут конвертируемыми, в том числе в биткоины.

Дальнейшее развитие индустрии криптотехнологий стимулирует стоимость биткоина как основной криптовалюты в мире, на которую завязаны практически все криптопроекты, как минимум, с точки зрения их собственных финансовых процессов — как привлечения инвестиций, так и оплата услуг подрядчиков в криптоиндустрии.

Но важно понимать, предупреждает эксперт, что биткоин остается высокорисковым активом, и его курс может в значительной степени колебаться, особенно сейчас, в условиях коронавируса, когда позитивные и негативные новости сменяют друг друга с завидной регулярностью, и регуляторы могут вводить различного рода ограничения. Это может негативно сказываться на стоимости биткоина и приводить к резким обвалам. При этом учитывая, что историческую цену уже пробили, еще есть возможность значительного роста стоимости, после чего, скорее всего, полагает Попов, опять последует значительная коррекция.

По словам банкира, с точки зрения фундаментальных факторов, эта коррекция может быть достаточно нескорой, если не появится негативного новостного фона. Как, например, новости из того же Китая, где недавно были конфискованы биткоины на 4 млрд долларов, которые правительство планирует продать. Аналогичные ситуации могут стать драйверами разворота тренда. Но пока, по крайней мере в рамках декабря, кажется, что биткоин может еще подрасти на несколько процентов или даже десятков процентов, несмотря на свою исторически высокую стоимость, предполагает он.

Виртуальное золото

Обновление биткоином прежнего рекорда говорит о растущем желании крупных инвесторов получить страховку от побочных эффектов текущей монетарной политики, поясняет, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Для смягчения удара COVID-19 на экономику ведущие ЦБ мира пошли на обнуление ключевых ставок и беспрецедентные объемы выкупа активов, превзойдя темпы поддержки, наблюдавшиеся в мировой финансово-экономический кризис в 2008 году. На этот шаг решились в том числе и регуляторы стран с развивающейся экономикой. Для поддержания выхода экономики из кризиса центробанки пообещали поддерживать столь мягкие условия на продолжительный срок.

Так, ФРС США планирует удерживать ставку на околонулевом уровне вплоть до конца 2022 года и согласно новой политике допускает превышение инфляции целевого порога в 2% на продолжительный срок, чтобы ее уровень соответствовал этому значению в рамках длительного горизонта. Такая формулировка создает возможность продления периода мягкой монетарной политики за 2022 год. На этом фоне глобальные инвесторы могут опасаться разгона инфляции при условии, что планируемая массовая вакцинация в 2021 году со временем вернет прежнюю потребительскую уверенность и оптимизм в деловых кругах и поспособствует динамическому восстановлению мировой экономики.

Не могут не игнорировать инвесторы и риски снижения цен на активы, стоимость которых по многим метрикам представляется чрезмерно завышенной, продолжает Михаил Коган. Раньше для подстраховки инвестиционных портфелей инвесторы увеличивали долю золота, однако в последние месяцы все большую популярность приобретает покупка биткоина и некоторых других криптовалют. Биткоин интересен своей ограниченным предложением и независимостью от политики властей любой страны мира. Это его отличает от фиатных валют (доллара, евро и других), эмиссия которых приняла беспрецедентный характер.

Отличие ситуации на рынке криптовалют в 2020 году от 2017 года заключается в приобретенной степени зрелости. Если три года назад котировки биткоина толкали вверх розничные инвесторы, которые стремились поучаствовать в спекулятивных ICO, в большинстве имевших сырой или хуже того же мошеннический характер, то сейчас рынком двигают уже крупные капиталы. За последние несколько лет для институциональных инвесторов там создана привычная для них на традиционных рынках инфраструктура.

Наметился тренд на принятие криптовалют на законодательном уровне. Мир стал готовиться к появлению цифровых версий национальных валют (CBDC). Пандемия COVID-19 лишь ускорила процесс «оцифровки» (токенизации) ценных бумаг и прочих активов, интеграции лежащей в основе криптовалют технологии блокчейна в бизнес-процессы во многих сферах экономики. Стало понятно, что криптовалюты и блокчейн прошли через пик завышенных ожиданий, а сейчас проходят нижнюю точку разочарования и стремятся выйти на плато производительности в цикле зрелости технологии Gartner.

К зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году Китай представит миру цифровой юань, сейчас идут успешные испытания в ряде крупнейших городов страны, отмечает эксперт. Уже запустили свои цифровые валюты Багамы и Камбоджа, где в силу неразвитой инфраструктуры это сделать проще.

Другие страны стремятся не отстать от Китая и также рассматривают выпуск СBDC, включая и Банк России. В США банкам разрешили хранить криптовалюты, ведущие банки рассматривают возможность выпуска своих собственных монет, обеспеченных национальными валютами. Появилась информация о том, что уже в январе Facebook может запустить Libra с привязкой к доллару, которая получит хождение в экосистеме соцсети.

Биткоин как прародитель всех этих процессов останется особняком, уверен Михаил Коган. Он все больше и больше воспринимается как цифровое воплощение золота. Ряд публичных компаний инвестировали резервы денежных средств в биткоин как актив, который их убережет от инфляции и рыночных потрясений. И, как показывает динамика последних месяцев. это оказалось оправданным. Разбавляют инвестпортфели первой криптовалютой и крупнейшие инвесторы-миллиардеры. Прежние скептики биткоина вынуждены менять свою точку зрения.

В силу запрограммированной алгоритмически эмиссии первой криптовалюты в 21 млн монет и нежелания ее владельцев от нее избавляться на фоне текущего ралли. можно ожидать, что дополнительный спрос продолжит толкать котировки вверх, полагает эксперт. Технически ситуация предполагает продолжение серии обновления рекордов в ближайшие дни и в декабре. Коррекции могут послужить реализация муссирующихся слухов о планах нынешней администрации Белого дома верифицировать владельцев некастодиальных кошельков при отправке на них средств с криптовалютных бирж.

Для инвесторов нужно учитывать, заключает Михаил Коган, что биткоин остается крайне волатильным активом. “Его падение в моменте достигало 75%! - подчеркивает он. - Сейчас, в условиях беспрецедентной монетарной политики в мире и предпосылок для ее сохранения, у биткоина появилась серьезная фундаментальная поддержка. Однако она не исключает резкого снижения цен в будущем, которое может выйти за рамки допустимых для многих инвесторов”.