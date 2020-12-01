CNN: в начале пандемии китайские власти вдвое занижали смертность от COVID-19

В самом начале пандемии коронавируса SARS-CoV-2 власти китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, существенно занижали случаи инфицирования и летальных исходов, сообщает CNN со ссылкой на поученные документы.
«В отчете с пометкой «документ для внутреннего пользования», местные органы здравоохранения в провинции Хубэй, где вирус был впервые обнаружен, перечисляют в общей сложности 5918 новых случаев, выявленных 10 февраля, что более чем вдвое превышает официальное публичное число подтвержденных случаев», – сообщает CNN.