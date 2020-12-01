Инвесторы больше всего вкладывают в транспорт и логистику Москвы – заммэра Ефимов

Объем инвестиций в основной капитал в Москве за девять месяцев 2020 года вырос на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом и составил 1,9 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За девять месяцев этого года доля внебюджетных инвестиций в Москву составила 72,5%. В структуре инвестиций в основной капитал почти четверть приходится на инвестиции в сферу транспорта и логистики, на информационно-коммуникационные технологии – 13,5%, на услуги для бизнеса – 13,3%, 11% составляют инвестиции в промышленность. За последние девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза с 733 млрд рублей в 2010 году до 2,9 трлн рублей в 2019 году», – пояснил заместитель мэра.

Он добавил, что больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование – 38,6%, в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель – треть от всего объема инвестиций, в строительство жилья – 16,3%. На создание объектов интеллектуальной собственности приходится 9,6% инвестиций в основной капитал в Москве.

На долю столицы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.В городе созданы условия, при которых бизнесу выгодно инвестировать в Москву. Предприниматели, вкладывающие средства в городскую экономику, могут рассчитывать на поддержку правительства Москвы. Предприятия могут получить статусы промкомплекса, технопарка или инвестиционного приоритетного проекта, что позволяет снизить региональную налоговую нагрузку.

«В этом году мы присвоили пять статусов инвестиционного приоритетного проекта с инвестициями в размере 5,3 миллиарда рублей, в рамках них будет создано более двух тысяч рабочих мест. Кроме того, еще пять компаний получили статус промкомплекса, объем инвестиций по ним составит 1,3 миллиарда рублей. На данный момент в Москве уже 58 компаний с таким статусом», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем Адресной инвестиционной программы Москвы на 2021–2023 гг. составляет порядка 1,8 трлн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве и др. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать 3 рубля частных инвестиций.

«Все усилия столичных властей по улучшению инвестклимата отражены в авторитетных рейтингах. Москва занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ от Агентства стратегических инициатив, а в международном рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения The World‘s 100 Best Cities столица России в этом году поднялась с пятого на четвертое место, обогнав Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур и другие мегаполисы. Кроме того, Москва уже несколько лет подряд является одним из лидеров рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства, который составляется Минэкономразвития и Национальным центром ГЧП», – отметила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.