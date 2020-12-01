Китайский космический аппарат сел на Луну

Китайский космический аппарат Chang’e 5 совершил посадку на Луну и начал сбор образцов грунта, который будет доставлен на Землю.

Планируется, что посадочный модуль за несколько дней соберет около 2 кг лунного грунта, в том числе и на глубине до 2 м под поверхностью Луны.

Первое изучение лунного грунта было осуществлено советской автоматической станцией «Луна-13» в декабре декабря 1966 года. Первые образцы лунного грунта были доставлен на Землю экипажем космического корабля «Аполлон-11» в июле 1969 года. А последние образцы лунного грунта были на Землю в августе 1976 года советской миссией «Луна 24».