Курс доллара: рублю вынесут вердикт

Очередную рабочую неделю национальная валюта начала с ослабления в обеих парах. Стартовав утром с отметок 76,30 в паре с долларом и с 91,31 в паре с евро, к закрытию основной торговой сессии на Мосбирже, рубль ещё сильнее просел, подешевев к основным резервным мировым валютам.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,49 руб., что на 64,25 коп. выше уровня закрытия пятницы. Укрепился вчера и евро, который в это же время торговался по 91,52 руб. (+78,50 коп.). При этом доллар в понедельник чувствовал себя неуютно на валютных площадках – индекс DXY снизился вчера с 91,78 до 91,61 пункта.

По мнению экспертов, нацвалюта вчера дешевела из-за падающих цен на нефть. Это является следствием того, что рынки опасаются, что на заседание ОПЕК+, которая состоится сегодня, квоты на добычу сырья могут не продлить на следующий год.

Комментарии и прогнозы экспертов по курсу рубля

Михаил Зельцер из БКС Экспресс отметил, что рынок «чёрного золота» проявляет нерешительность.

«После ралли в 30% за месяц на повышение глобальные игроки пока заняли выжидательную позицию. Они ждут решение картеля ОПЕК+ о пролонгации сделки на следующий год, от которого во многом будет зависеть курсовая динамики на ближайшие сессии», – сказал эксперт.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» полагает, что кроме итогов заседания ОПЕК+ на рубль может повлиять объявление российским Минфином объёмов продажи валюты на декабрь. Ожидается, что это будет около 68 млрд руб., что больше чем было в ноября (50 млрд руб.).

«Во вторник же мы ждём доллар-рубль в пределах 76,00-76,50», – прогнозирует он.

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» также предположил, что глобальные инвесторы будут внимательно следить за тем, чем завершится встреча ОПЕК+. Ещё одним фактором, который, по мнению эксперта, окажет влияние на курс российской валюты, ситуация в США, где всё идёт к тому, что действующему президенту США Дональду Трампу придётся уступить место в Белом доме демократу Джо Байдену

Кроме того, игроки ждут от американского и европейского центробанков новых мер денежной поддержки экономик, сильно пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.

«Поддержит рубль завершение налогового периода. Всё это в совокупности позволит нацвалюте к концу года укрепиться до 74,00 к доллару, и до 88,00 к евро», – уверен Тимошенко.

Между тем Константин Карпов «БКС Мир инвестиций» считает, что к концу года нашу валюту ничего хорошего не ждёт. Поэтому, по его мнению, говорить о том, что рубль сможет укрепиться, конечно же нельзя. При этом, как считает он, колебание доллар-рубль будет зависеть от ситуации в мире и цен на «чёрное золото», что усложняет прогнозирование этой пары.

«Что касается евро, то ближе к концу 2020 у единой валюты ЕС есть все шансы закрепиться возле 95,00 руб. Но для более сильного роста евро никаких существенных причин пока нет», – отметил Карпов.

Аналитики ИАЦ «Альпари» заявили, что динамика курса рубля в декабре во многом будет зависеть от мировых цен на «чёрное золото».

«Уже сегодня страны-участницы ОПЕК+ озвучат своё решение по добычи сырья, – напомнили они. – Среди членов картеля по данному вопросу есть определённые разночтения. Поэтому можно ожидать чего угодно. Если они сойдутся на том, что добычу надо увеличить, нефть начнёт падать в цене, потянув за собой рубль, который рухнет к 80,00 за доллар. Если же примут решение продлить квоты, то котировки на «чёрное золото» взлетят до 50 долл. за бочку, что позволит рублю укрепиться к «американцу» в пределах 73,0-74,00».

Также для рубля, как уверены в ИАЦ «Альпари», будут значимы комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно ситуации в экономике США и прогнозы американского центробанка на следующий год.

«Причём чем более будут оптимистичными комментарии главы Федрезерва, тем сильнее окажется доллар, и соответственно – слабее рубль. А вот итоги самого заседания регулятора США по процентным ставкам, которое состоится 16 декабря, на динамику курса российской валюты особо не повлияет», – подчеркнули они.

Аналитики ИАЦ «Альпари» также рекомендуют внимательно следить за другими новостями из-за океана. Как пояснили они, речь идёт о непредсказуемости пока ещё действующего президента США Дональда Трампа, который может перед своим уходом оставить «подарки» Джо Байдену в виде каких-то неожиданных правовых действий, что спровоцирует политический кризис в Америке и ослабит доллар.

«Между тем пока никуда не ушёл и коронавирус, а рост числа заболевших в мире, в том числе и в России будет продолжаться минимум до конца декабря. Поэтому последний месяц года ещё преподнесёт сюрпризы, не все из которых окажутся приятными. В этой связи в этом месяце мы ждём пару доллар-рубль в широком диапазоне «73,00-80,00», – резюмировали аналитики ИАЦ «Альпари».