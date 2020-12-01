Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рублю вынесут вердикт

Москва, 01.12.2020
  • Курс доллара: рублю вынесут вердикт

Алексей Павлишак/ТАСС

Очередную рабочую неделю национальная валюта начала с ослабления в обеих парах. Стартовав утром с отметок 76,30 в паре с долларом и с 91,31 в паре с евро, к закрытию основной торговой сессии на Мосбирже, рубль ещё сильнее просел, подешевев к основным резервным мировым валютам.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 76,49 руб., что на 64,25 коп. выше уровня закрытия пятницы. Укрепился вчера и евро, который в это же время торговался по 91,52 руб. (+78,50 коп.). При этом доллар в понедельник чувствовал себя неуютно на валютных площадках – индекс DXY снизился вчера с 91,78 до 91,61 пункта.

По мнению экспертов, нацвалюта вчера дешевела из-за падающих цен на нефть. Это является следствием того, что рынки опасаются, что на заседание ОПЕК+, которая состоится сегодня, квоты на добычу сырья могут не продлить на следующий год.

Комментарии и прогнозы экспертов по курсу рубля

Михаил Зельцер из БКС Экспресс отметил, что рынок «чёрного золота» проявляет нерешительность.

«После ралли в 30% за месяц на повышение глобальные игроки пока заняли выжидательную позицию. Они ждут решение картеля ОПЕК+ о пролонгации сделки на следующий год, от которого во многом будет зависеть курсовая динамики на ближайшие сессии», – сказал эксперт.

Дмитрий Полевой из «Локо-инвест» полагает, что кроме итогов заседания ОПЕК+ на рубль может повлиять объявление российским Минфином объёмов продажи валюты на декабрь. Ожидается, что это будет около 68 млрд руб., что больше чем было в ноября (50 млрд руб.).  

«Во вторник же мы ждём доллар-рубль в пределах 76,00-76,50», – прогнозирует он.

Максим Тимошенко из банка «Русский стандарт» также предположил, что глобальные инвесторы будут внимательно следить за тем, чем завершится встреча ОПЕК+. Ещё одним фактором, который, по мнению эксперта, окажет влияние на курс российской валюты, ситуация в США, где всё идёт к тому, что действующему президенту США Дональду Трампу придётся уступить место в Белом доме демократу Джо Байдену

Кроме того, игроки ждут от американского и европейского центробанков новых мер денежной поддержки экономик, сильно пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19.

«Поддержит рубль завершение налогового периода. Всё это в совокупности позволит нацвалюте к концу года укрепиться до 74,00 к доллару, и до 88,00 к евро», – уверен Тимошенко.

Между тем Константин Карпов «БКС Мир инвестиций» считает, что к концу года нашу валюту ничего хорошего не ждёт. Поэтому, по его мнению, говорить о том, что рубль сможет укрепиться, конечно же нельзя. При этом, как считает он, колебание доллар-рубль будет зависеть от ситуации в мире и цен на «чёрное золото», что усложняет прогнозирование этой пары.

«Что касается евро, то ближе к концу 2020 у единой валюты ЕС есть все шансы закрепиться возле 95,00 руб. Но для более сильного роста евро никаких существенных причин пока нет», – отметил Карпов.

Аналитики ИАЦ «Альпари» заявили, что динамика курса рубля в декабре во многом будет зависеть от мировых цен на «чёрное золото».

«Уже сегодня страны-участницы ОПЕК+ озвучат своё решение по добычи сырья, – напомнили они. – Среди членов картеля по данному вопросу есть определённые разночтения. Поэтому можно ожидать чего угодно. Если они сойдутся на том, что добычу надо увеличить, нефть начнёт падать в цене, потянув за собой рубль, который рухнет к 80,00 за доллар. Если же примут решение продлить квоты, то котировки на «чёрное золото» взлетят до 50 долл. за бочку, что позволит рублю укрепиться к «американцу» в пределах 73,0-74,00».

Также для рубля, как уверены в ИАЦ «Альпари», будут значимы комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно ситуации в экономике США и прогнозы американского центробанка на следующий год.

«Причём чем более будут оптимистичными комментарии главы Федрезерва, тем сильнее окажется доллар, и соответственно – слабее рубль. А вот итоги самого заседания регулятора США по процентным ставкам, которое состоится 16 декабря, на динамику курса российской валюты особо не повлияет», – подчеркнули они.

Аналитики ИАЦ «Альпари» также рекомендуют внимательно следить за другими новостями из-за океана. Как пояснили они, речь идёт о непредсказуемости пока ещё действующего президента США Дональда Трампа, который может перед своим уходом оставить «подарки» Джо Байдену в виде каких-то неожиданных правовых действий, что спровоцирует политический кризис в Америке и ослабит доллар.

«Между тем пока никуда не ушёл и коронавирус, а рост числа заболевших в мире, в том числе и в России будет продолжаться минимум до конца декабря. Поэтому последний месяц года ещё преподнесёт сюрпризы, не все из которых окажутся приятными. В этой связи в этом месяце мы ждём пару доллар-рубль в широком диапазоне «73,00-80,00», – резюмировали аналитики ИАЦ «Альпари».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




Как столица помогает арендаторам

Почти 18 млрд рублей было выделено из бюджета Москвы в 2020 году на поддержку арендаторов городской недвижимости в связи с пандемией.

Запуск маркетплейса позволит ММК существенно нарастить онлайн-продажи

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует в начале 2021 года запустить собственный маркетплейс – электронную платформу, где покупатели смогут заказывать металлопрокат и метизы онлайн

Мировые эксперты представили достижения «Индустрии 4.0» на конференции по цифре

Мировые лидеры цифровой индустрии, ведущие университеты и научно-исследовательские центры представили на конференции достижения в области цифровизации и поделились опытом внедрения разработок в крупных транснациональных и отечественных промышленных компаниях

Аналитики данных захватывают рынок труда

В ближайшие пять лет одной из самым популярных вакансий станет специалист по обработке данных. В целом, для рынка это не новость, а вот для молодых специалистов, получивших образование совсем в других областях – большой вызов

Мясо вместо танков

Поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж уже превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. О том, как Россельхозбанк поддерживает это наступление, рассказывает первый зампред правления банка Ирина Жачкина

Живучий Honor для всей семьи

Производитель мобильных и носимых гаджетов Honor выводит на российский рынок новый смартфон Honor 10X Lite с блоком камер из четырех модулей и самой быстрой зарядкой, доступной в среднем ценовом сегменте. «Эксперт» разобрался в ключевых особенностях новинки и выяснил, почему стоит обратить внимание на новый смартфон.

«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»

Новости партнеров

Tоп

  1. Шины покатились вниз
    Пандемия больно ударила по российскому рынку автомобильных шин. Доли российских производителей снижаются под натиском дешевого китайского импорта. Для выживания нашим игрокам надо осваивать новые технологии и пересматривать стратегию маркетинга
  2. Доллар упал до двухлетнего минимума
    Американская валюта падает на оптимизме, вызванном новостями о вакцине, и ожиданиях дальнейшего ослабления монетарной политики в США
  3. ВМФ США устроил провокацию на Дальнем Востоке
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама