Лавров: вывод миротворцев из Приднестровья может привести к новому всплеску кровавого конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья грозит серьезными последствиями.

«Они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта», — цитирует Лаврова «РИА Ноавости».

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что российских миротворцев нужно вывести из Приднестровья и сформировать миротворческую гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.