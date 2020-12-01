Макрон объявил о массовой вакцинации во Франции весной 2021 года

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране начнется между апрелем и июнем 2021 года, сообщает «Международное французское радио».

По словам Макрона, граждане, входящие в категорию повышенного риска – постояльцы домов престарелых, а также врачи старше 65 лет или с проблемами со здоровьем, получат вакцину уже в начале 2021 год. Макрон также заявил о проблемах с логистикой — вакцину «первого поколения» нужно будет хранить при температуре до -80 градусов по Цельсию, что ограничивает доступ к препарату. Вероятно, речь идет о вакцине, разработанной компанией Pfizer — для ее хранения требуется такая температура.