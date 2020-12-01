МФЦ расширяет список госуслуг гражданам и бизнесу

Спектр услуг, которые предоставляются гражданам в многофункциональных центрах (МФЦ), будет расширен, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление правительства утверждено премьером Михаилом Мишустиным и уже подписано.
«Возможности МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу будут расширяться», - говорится в сообщении.
Теперь в МФЦ можно будет получать ключи электронной цифровой подписи, а также направлять документы, в том числе отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации.
Также постановление вносит изменения в правила, которые позволяют сотрудникам получать прямой доступ к Единому государственному реестру записей актов гражданского состояния не только в самих МФЦ, но и в их отдельных структурных подразделениях.
Помимо этого МФЦ в ходе переписи населения смогут получать и передавать сведения для Росстата, а также участвовать в организации мероприятий в рамках акций «Бессмертный полк» и «Сохраним память. Москва с заботой об истории» на своих площадках.