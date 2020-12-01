Нефть продолжает дешеветь из-за неопределенности с дальнейшей политикой ОПЕК+

Утром 1 декабря мировые цены продолжают демонстрировать отрицательную динамику на новостях о переносе заседаний ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 7.33 по московскому времени цена фьючерсов на февраль североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,63%, достигнув показателя $47,58 за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI подешевели на 0,71%, до $45,02 за баррель.

Основное внимание участников рынка приковано сегодня к переносу заседания ОПЕК и ОПЕК+ с 30 ноября на 3 декабря. Ранее ожидалось, что уже в понедельник ОПЕК определиться с вопросом сохранения или несохранения условий соглашения после Нового года, а сегодня придти к окончательному решению по данному вопросу должен был весь альянс ОПЕК+.

Напомним, в мае стартовали новые договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Согласно договоренности, с января будущего года и до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.