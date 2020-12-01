Немецкий министр не исключил поставку водорода по «Северному потоку – 2»

Глава Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ (BMU) Карстен Зах в ходе конференции по климату в Центре энергетики «Сколково» заявил, что Германия видит перспективы сотрудничества с нашей страной в создании инфраструктуры для транспортировки водорода по «Северному потоку – 2».

При этом он поясни, что разумеется, будет переходный период. Однако в долгосрочном перспективе больше водородного сырья будет поставляться по «Северному потоку – 2», передаёт ТАСС.

По словам Заха, в настояще время в государствах Старого Света всё больше потребителей заинтересованы в водороде. И здесь, как считает немецкий министр, впечатляющие перспективы сотрудничества между ФРГ и РФ.

«Мы уже упомянули о трубопроводе «Северный поток — 2», и Россия является крупнейшим поставщиком энергоносителей. А так как спрос будет смещаться в сторону водорода, то в интересах, как Москвы, так и Берлина, а также других стран ЕС - создавать соответствующую инфраструктуру и схему поддержки этого сектора энергетики», – резюмировал Зах.

Ранее сообщалось, что работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» должны возобновиться уже в начале декабря.

«Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии в этом году. Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода», – заявил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Напомним, строительство «Северного потока-2» остановилось из-за отказа швейцарской компании Allseas продолжать работы по укладке труб под угрозой американских санкций.